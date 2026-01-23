俳優の沢口靖子が２３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

沢口が主演する同局系連続ドラマシリーズ「科捜研の女」がこの日放送の「科捜研の女 ＦＩＮＡＬ」（午後８時）で幕を下ろす。

同作品は、京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口）を中心とした研究員たちが法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描き、「最新の科学捜査テクニック」と「人間ドラマ」が絡み合うミステリー。１９９９年の放送開始から２６年。この日の「ＦＩＮＡＬ」で区切りを迎える。

スタジオで司会を務める羽鳥慎一アナウンサーから「２６年は本当に人生と共に歩んだドラマかなと」と伝えると沢口は「はい、人生とともに歩んできました」と応じた。

続けて羽鳥アナが「いよいよファイナルですけど。マリコですけど、どういう存在ですか？沢口さんにとって」と尋ねた。沢口は「マリコは、まさに共に歩んできた人で」と明かし「ドラマが始まった当初は、いえ、科学一辺倒の人だったんですけれども、事件を通した出会いの中で大人の科学者に成長していきました。また、回を重ねるごとに、だんだんハードルが上がっていく課題をともに乗り越えてきた愛着のあるパートナーでもあります」と明かしていた。