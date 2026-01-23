©2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

生見愛瑠が映画『君が最後に遺した歌』劇中で演じるアーティスト「Ayane」が歌う、劇中曲「Wings」のミュージックビデオが公開となった。

本映像は昨日22日に生見愛瑠のInstagramストーリーズにて一部が披露され話題となっていたもの。生見は「一日でも早く綾音になりたい」との思いで、役作りのために約1年半もの時間をかけ、歌とギターのレッスンに打ち込んだという。地方での撮影中もギターを持っていき、毎日練習を欠かさずに作り込んだ「Ayane」の姿をミュージックビデオでチェックしてほしい。

映画『君が最後に遺した歌』で、生見愛瑠演じる遠坂綾音は文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも、天性の歌唱力と作曲の才能を持つ。水嶋春人（道枝駿佑）が詩を書き、綾音が歌う。二人で作り出す音楽は、やがてレコード会社のプロデューサーの目に留まり、ついに綾音はアーティスト「Ayane」として夢のメジャーデビューを果たす。

▲「Wings」ジャケット ©2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

そして、メジャーデビュー後にリリースされる「Wings」。この曲は、未来への不安に押しつぶされそうになったとき、力強く背中を押してくれるようなエールソング。疾走感あふれるサウンドと、歌詞に込められた「ほらゴールが見えるよ」「超えて行け 今の君」「君が決めた道がいつかきっと 翼になるから」というポジティブなメッセージ、そして、青空の下、風を切りながら最高の笑顔で歌い上げる「Ayane」の姿は、見る人すべてが勇気をもらえるような映像世界に仕上がっている。

公開された「Wings」MVは、三木孝浩監督のスーパーバイズのもと伊藤聖也氏がディレクション。『君が最後に遺した歌』の劇中で登場するシーンに加え、映画本編では見られない未公開部分も解禁となった。

新作映画『君が最後に遺した歌』（通称：君歌（きみうた））は、2026年3月20日(金・祝)に公開される。