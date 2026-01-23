香ばしいゴーフレット！ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」

ブルボンは、サクッとやさしい食感のゴーフレットで抹茶クリームをサンドした「ロアンヌ宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。

京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」のラインナップとして、香ばしさと和の風味が融合した上品な味わいが登場します。

薄焼きゴーフレットならではの軽やかな食感と、抹茶の深い香りが楽しめる商品の魅力をお届けします。

ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」

発売日：2026年1月27日(火) 全国発売

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

内容量：16枚(2枚×8袋)

賞味期限：12カ月

「ロアンヌ宇治抹茶」は、サクッとした軽い歯ざわりと、口の中に広がる香ばしさが特徴のゴーフレットです。

その間にサンドされているのは、焙煎した宇治抹茶を使用した特製クリーム。

ゴーフレットの優しい甘さと、抹茶クリームのほろ苦さが絶妙なバランスを生み出しています。

火入れが生む奥深い風味

使用されている抹茶は、軽く火入れ（焙煎）を行うことで、香ばしさと奥深い風味を引き出しています。

これにより、シンプルながらも味わい深い、飽きのこない美味しさに仕上がっています。

個包装の2枚入りが8袋入っており、来客時のお茶菓子としても重宝する一品。

この時期だけの香り高い抹茶のロアンヌを、ぜひ味わってみてください。

ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」の紹介でした。

