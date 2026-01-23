22日、慶尚南道晋州（キョンサンナムド・チンジュ）の農幕（農作業用の小屋）から発生した火災が、風に乗って近隣の山林へと延焼した。山林当局が4時間近く消火活動を繰り広げた末、大きな火勢は抑えられた。

山林庁や慶南消防本部などによると、同日午後1時21分ごろ、晋州市執賢面（チッピョンミョン）の山林で火災が発生した。現場付近には高圧電線が通る鉄塔があり、山林当局はヘリコプターによる上空からの消火活動に困難を強いられた。山林当局はヘリ13機、消防車44台、消火要員168人を投入し、3時間45分後の午後5時6分ごろに主火を鎮火させた。

今回の山火事で、住民約60人が緊急避難した。晋州市は火災現場に近い冷井村（ネンジョンマウル）に緊急避難命令を出した。消防当局によると、冷井村など3カ所で住民61人が公民館などに避難したが、火勢が収まったため全員が帰宅した。

山林当局は、山林に近い倉庫用の農幕から最初に出火し、その火が風に乗って延焼したものとみている。当時、現場には風速4．6メートルのやや強い風が吹いていた。山林当局は、残火の整理が終わり次第、山火事調査鑑識班を通じて正確な原因や被害面積、財産被害などを調査する計画だ。

前日には釜山機張（プサン・キジャン）でも、タイル工場から発生した火災が近隣の山林に燃え移り、山林当局が13時間を超える徹夜の消火活動を行った末、ようやくこの日鎮火した。この山火事で近隣リゾートの宿泊客約30人が避難する騒ぎとなった。山林庁は「小さな火でも、いい加減に扱うと大規模な山火事に拡大する危険があるので、ごみや農業廃棄物の不法焼却行為などを一切禁止するとともに、火の管理を徹底してほしい」と呼びかけた。