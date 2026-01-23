半導体が「スーパーサイクル」に乗ったものの、昨年10-12月期の成長率は前期比−0.3％と、かえってマイナス成長に転じた。韓国銀行が昨年11月に示した見通し（0.2％）より0.5ポイント低い。昨年の年間成長率も前年比1.0％にとどまり、1960年以降で5番目に低い水準だった。韓国銀行は22日、こうした内容を盛り込んだ「2025年10-12月期および年間の実質国内総生産（GDP）速報値」を発表した。

これによると、昨年の年間成長率は2020年の新型コロナウイルス・パンデミック（−0.7％）以降で最も低い。四捨五入前の実際の成長率は0.97％だった。イ・ドンウォン韓国銀行経済統計第2局長は「昨年7-9月期の1.3％という高い成長率によるベース効果が作用した」と説明した。

昨年の年間成長率における半導体輸出の寄与度は0.9ポイントと推計された。しかし、内需の一角である建設が崩れたことで、半導体輸出だけで成長を支えるには限界があることが浮き彫りになった。民間消費は1.3％、政府消費は2.8％増えたが、建設投資は9.9％減少した。設備投資も2％増にとどまった。韓国銀行は、建設投資が成長に対して中立的だった場合、昨年の年間成長率は2.4％に達していたはずだと推定した。

「消費クーポン」の効果も昨年7-9月期で尽きたとの評価だ。カトリック大経済学部の梁俊翛（ヤン・ジュンソク）教授は「7-9月期には民間消費がやや高かった（1.3％）が、10-12月期に入ってからは目に見えて鈍化した（0.3％）」とし、「消費クーポンのような短期政策は、消費を持続的に押し上げる効果をもたらせなかった」と語った。

政府は今年の成長目標を2％と示しているが、韓国銀行は1.8％程度と見ている。韓国銀行は「1％後半台の成長を達成するには、四半期平均で0.4〜0.5％の成長ペースが続く必要がある」と説明した。

今年、輸出と資産市場だけが過熱し、内需が冷え込む構造が続けば、「K字型成長」が深まるとの懸念も出ている。人工知能（AI）への期待が半導体など一部業種と株式市場に集中し、資産への偏りを加速させているとの指摘もある。仁荷（インハ）大学経済学部の姜秉玖（カン・ビョング）教授は「株式市場など資産市場だけが過熱する状況は、実体経済との乖離をさらに拡大させかねない」とし、「経済の温もりがまんべんなく行き渡るようにする政策設計が必要だ」と述べた。

ただ、金融緩和という選択肢も容易ではない。ウォン安局面での利下げは、為替と物価を刺激しかねないためだ。チュ・ウォン現代経済研究院研究本部長は「いまは金利を下げられる環境が事実上終わっており、残るのは財政だが、補正予算にも限界がある」とし、「結局、AIなど民間投資がどれだけ早く活性化するかが、今後の成長を左右する最大の要因となる」と強調した。