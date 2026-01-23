さっくりラングドシャ！ブルボン「ブランチュール宇治抹茶」

ブルボンは、風味豊かなラングドシャクッキーで抹茶チョコレートをサンドした「ブランチュール宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。

京都府産焙煎宇治抹茶を使用し、香り高く仕上げた「抹茶フェア」のラインナップとして登場。

さっくりとした食感と、深みのある抹茶の味わいが調和した上品なクッキーの魅力をお届けします。

ブルボン「ブランチュール宇治抹茶」

発売日：2026年1月27日(火) 全国発売

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店、一部コンビニエンスストアなど

価格：オープンプライス

内容量：16個

賞味期限：12カ月

この商品は、さっくりとしたラングドシャクッキーで、薄板状のチョコレートをサンドした人気シリーズ「ブランチュール」の限定フレーバーです。

サンドされたクリームには、焙煎した京都府産の宇治抹茶を使用。

抹茶特有の苦味と香ばしさが加わり、深みのある味わいに仕上げられています。

香り高い焙煎宇治抹茶を使用

軽く火入れをした「焙煎宇治抹茶」を使用することで、単なる抹茶味にとどまらない、香ばしく奥深い風味を実現しています。

ラングドシャのバターの風味と抹茶のほろ苦さが重なり合い、リッチな余韻を楽しめるのがポイントです。

一部のコンビニエンスストアでも取り扱いが予定されており、手軽に手に取れるのも嬉しいポイント。

午後の休憩時間や、ちょっとした自分へのご褒美におすすめの一品です。

ブルボン「ブランチュール宇治抹茶」の紹介でした。

