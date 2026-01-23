707 Prestige Edition

Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第2回となる2月のイベントは、2月7日に「#02: 話題のプレミアム・コンパクトスピーカー 707 Prestige Editionと707 S3で聴くバレンタイン・ソング」を行なう。

707 S3

B&Wのミドルクラス・スピーカー「700シリーズ」の中でも最もコンパクトなブックシェルフ・スピーカー「707 S3」と、この707 S3をベースとしたスペシャル・エディション(日本国内1,000組限定)である「707 Prestige Edition」をヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できるイベント。試聴楽曲は、2月14日のバレンタイン・デーにちなみ、ジャズ・スタンダードの名曲「マイ・ファニー・バレンタイン」を様々なアーティストの録音で聴ける。

時間は13:00～13:45、14:00～14:45、15:00～15:45、16:00～16:45で、各回1組(最大3人)。予約は電話(03-5464-5255)にて、名前と連絡先、希望の時間を伝えて行なう。

3月以降のイベントは、3月7日、4月4日に実施予定。3月の予約は2月下旬、4月の予約は3月下旬の受付開始予定。

ヴァルカナイズ・ロンドン青山