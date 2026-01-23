ホールエフェクトセンサー搭載！PowerA「アドバンテージ有線コントローラー」

「PowerA(パワーエー)」は、XboxおよびWindows PCに対応する新デザインのコントローラー「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」を、2026年1月30日(金)より日本国内で販売開始します。

北極の流氷をモチーフにしたクールなデザインに加え、スティックの耐久性と精度を高める「ホールエフェクトセンサー」を新たに搭載。

デザイン性と機能性を兼ね備えた、ゲーマー必見の新作コントローラーの魅力をお伝えします。

PowerA「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」

発売日：2026年1月30日(金) ※1月23日より予約受付中

市場想定価格：7,400円(税込)

対応機種：Xbox Series X|S / Xbox One / Windows

接続方式：有線（ケーブル長 3m）

サイズ：W107×D156×H65 (mm)

質量：280g

保証期間：国内正規品限定2年保証

このコントローラー最大の特徴は、冬の季節にぴったりな「アークティックアイス」デザインです。

北極をイメージした流氷のモチーフがあしらわれており、クールでスタイリッシュな外観がデスク周りを引き締めます。

Xbox公式ライセンス製品であるため、互換性や信頼性も確保されています。

ホールエフェクトセンサーで操作性が進化

今回発売されるモデルには、既存の「アドバンテージ有線コントローラー」シリーズの機能に加え、新たに「ホールエフェクトセンサー」が搭載されました。

この先進的なセンサー技術により、L/Rスティックの操作がより滑らかで高精度になります。

また、物理的な接触部品が減ることで摩耗が抑えられ、スティックのドリフト現象（勝手に動いてしまう不具合）を防止し、耐久性が大幅に向上しています。

さらに、スムーズな操作をサポートする摩擦防止リングも備えており、長時間のプレイでも安定したエイムやキャラコンが可能です。

ゲーマーのための充実したカスタマイズ機能

プロレベルの操作をサポートする多彩な機能も魅力です。

背面には、好みのボタン操作を割り当てられる2つの「アドバンスドゲーミングボタン」を搭載。

トリガーボタンは、押し込み具合を3段階で調整できる「トリガーロック」機能を備えており、FPSでは浅く、レースゲームでは深くといった使い分けが瞬時に行えます。

また、臨場感を高める二重振動機能やインパルストリガー（対応タイトルのみ）、3.5mmオーディオジャックも完備。

3mのケーブルによる有線接続のため、充電切れや遅延の心配がなく、集中してゲームに没頭できます。

予約はAmazon、ビックカメラ、ヨドバシカメラなどの取り扱い販売店およびオンラインショップにて受付中です。

デザインも性能も妥協したくないXbox／PCゲーマーの方は、ぜひチェックしてみてください。

PowerA「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」の紹介でした。

