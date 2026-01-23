横野すみれ＝『週刊プレイボーイ』5号（集英社）　（C）三瓶康友／集英社

　元NMB48のメンバーで俳優・タレントの横野すみれ（25）が、19日発売の『週刊プレイボーイ』5号（集英社）のグラビアに登場する。

　ソロ転向後、モデル、タレント活動のジャンルを広げている横野。最近は、俳優として“悪女”役での演技が高く評価されドラマや舞台で活躍している一方で、グラビアシーンでも存在感を示しており、昨年12月に最新フォトブック『きみと、すみれ。』（ゼロイチファミリア）を発売した。

　今回も、グラビアシーンを席巻した圧倒的なプロポーションを惜しげもなく披露している。

　同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに田中美久、ほか西澤由夏、西野夢菜、秋田そな、野咲美優も登場する。