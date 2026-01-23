元NMB48でモデルの上西怜（24）が23日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。ランジェリーショットを投稿した。

「1／23発売【アップトゥボーイ】さん TSUTAYA限定版表紙を飾らせていただきます」と報告。「表も裏も私です」と白いノンショルダーのランジェリーショットと、胸元の谷間を大胆に露出した緑色のミニスカートワンピース姿を公開した。

さらに「TSUTAYA限定版をご購入いただくと私のポスターもついてきます ぜひ、ゲットしてください」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」「さいこー過ぎる」「無重力ボディ」「美しいライン」「ポージングが神がかってますね」「このお尻世界遺産級」「セクシー」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。