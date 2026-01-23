BTSのV（ヴィ）が、ソウル市内で開催している自分の写真展をサプライズ訪問し、話題となった。

21日、自身のインスタグラムで、今月発売のフォトブック「V TYPE 非」発刊を記念した写真展「V TYPE 非：ON−SITE IN SEOUL」の様子を公開。現場に設置されたメッセージボードを見つめる姿などがお披露目された。ファンが残したメッセージを読みながら、物思いにふけったような表情を浮かべるショットもあった。メッセージボードに書かれたBTSのデビュー日を発見すると、その横にカムバック日と予告されている「3／20」と、直接書く場面もあった。

韓国メディアのスポーツ東亜は23日「展示空間が、アーティストとファンがつながる空間になった瞬間だった」と報じた。また同メディアは「Vは今回のフォトブック作業に、企画段階から撮影全般まで直接参加した。フォトブックは計20のチャプターで構成されており、各チャプターがつながり、完成した絵を作る。チャプターごとに異なるコンセプトと演出が含まれており、舞台上の姿とはまた違う『アーティストV』の顔を見せてくれる」と伝えた。

写真展をめぐって、ファンとコミュニケーションも取った。交流プラットフォームWeverseで、あるファンが「鍛えた体を写真集に残してくれてうれしい。想像よりはるかに筋肉質で驚いた」と書き込むと、Vは「あの時は、除隊してすぐの時で、体が自動的に敬礼した時代」と答えた。さらに「今は、世の中平和主義者モード、戦闘服よりはパジャマを愛する感じ」と付け加えた。