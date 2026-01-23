TikTokなどで人気のインフルエンサー、ゆりにゃが23日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」についてつづった。

ゆりにゃは「誤解のないよう、Pretty Chuuの方針について改めてお伝えさせてください。Pretty Chuuは、『恋愛禁止』のグループではありません」と前置きし「ただし、アイドルという職業上、応援してくださるファンの皆さまに夢を届ける立場でもあるため、恋愛に関しては『応援してくれている方への配慮は忘れないでほしい』と伝えています。これは、プロとしての意識を共有しているものです」と説明した。

続けて「一方で、事務所として明確に定めている規則があります。それは『ファンとの私的な繋がり・個人的交流は禁止』という点です。こちらに関しては契約上の規定であり、発覚した場合は即時解雇を含む厳正な対応となります。これは所属事務所LIVE PLANET全体で統一されている重要なルールです」とつづった。

ゆりにゃは「なお、『男性との友人関係がある』といった一般的な私生活まで制限する考えは、私にはありません。過度な私生活制限を設けることはしません。ご理解いただけますと幸いです。ゆりにゃ」と自身の名で投稿を結んだ。