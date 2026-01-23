手軽さと確実な効果が得られるアイテムに注目＜カーケア部門＞【CGPカー用品大賞2025】

【CGPカー用品大賞2025】

大切な愛車を長く良い状態で乗り続けるには日頃からのケアが大事。ボディだけでなくガラスやタイヤ、内装、シートなど、さまざまな部分に気を配って最適なケミカルやグッズを利用したい。効率的な作業ができることが重要だ。

＊ ＊ ＊

愛愛車を大切にしているオーナーならばカーケア商品に興味津々だと思う。最新アイテムではより手間なく効率の良い作業ができたり、仕上がりが今まで以上に美しくなったり一段と進化（深化）している。

そんな中でも驚かされたのが、ケルヒャーの「ハンディエア」だ。ハンディサイズ（184×71×186mm（※）／780g）の超人気商品で、Makuakeでの先行販売では限定の2500個がわずか20分で完売し、現在でも生産が追い付かず予約販売されているほど。

使わないときはヘアドライヤーのように折りたたんで手軽に持ち運べ、電源はUSB Type-Cで充電ができる内蔵バッテリーを使用。最大許容圧力は1.5МPaで、ボディにのったホコリや砂、泥などを効率よく落とせる。本格洗車というよりもお出かけ前の“ちょこっと”洗車に最適だろう。

キャンプギアの洗浄にも便利だ。給水はバケツからもペットボトルからもOKで、付属の洗浄剤ノズルを使えば泡洗車もこなせる。好きなときにサッと使える機動性抜群なのがうれしい。

※4in1ノズルを除く

【カーケア部門】

【大賞】

■電源や水栓がなくても使えて手のひらサイズ級なのが◎

ケルヒャー

「OC HANDY COMPACT（ハンディエア）」（1万4982円）

コードレスでありながらも必要十分なパワーを発揮。キャンプやアウトドアスポーツなどの現場では多くの場面で活躍してくれるだろう

出かける前、出かけた先、帰った後、さまざまな場面で活用できるプチ高圧洗浄機。ハンディタイプでもケルヒャーならではの高圧洗浄ができ、ホコリや砂はもちろん泥汚れまで対応。一回の充電で連続使用時間は最大30分。

▲お出かけ前に汚れが気になったらサッと取り出して洗車。小さくても強力な高圧洗浄だ

▲エコモードは最大圧力のブーストモードと比較して使用水量を24％、消費電力を54％削減する

▲洗浄剤ノズルにカーシャンプーを入れればシャンプー洗車もできる。頑固な汚れのときに活躍

▼4つのモードを簡単に切り替え可能！

▲ノズルはケルヒャー独自の4in1マルチジェット。上の写真のように異なる4つの噴射パターンで効率的な汚れ落としができる。左上からポイントジェット、シャワー、傾斜、標準幅広となる

▲ノズル部分を回転させると噴射パターンが変わる。アイコン表示でわかりやすい

【二刀流スポンジ賞】

■ビッグサイズで効率よく洗車！ 伸縮ハンドルでより使いやすく!!

ソフト99

「ALAUNEN ながロングスポンジ」（実勢価格:2980円前後）

はじめは大きさに驚くが実際に使ってみると作業性に優れ、時短効果も抜群。さすが洗車を知り尽くした、ソフト99ならではの商品といえる

洗車面積が約380㎠というビッグサイズで薄型のスポンジに45←→67cmに伸縮するアーチ形状のハンドルを組み合わせ、作業性抜群。ミニバンやSUVなどボディの大きなクルマでも手早く効率の良い洗車作業が行える。

▲スポンジ部は薄型に仕上げられているため、水を吸っても軽快に作業ができる。想像以上の扱いやすさ

【簡単プロ仕上げ賞】

■ボディもガラスも未塗装樹脂もコレ1本でOK！ 効果も期待以上!!

リンレイ

「ウルトラハード WコーティングPRO」（実勢価格:2990円前後）

手軽に使えてこの「専門店レベル」の仕上がりならば使わない手はない。ツヤや優れた水弾きを確認でき、きわめて満足度の高いアイテムだった

専門店レベルのガラスコーティングをDIYで簡単にできる。硬化型コーティング剤でありながら、塗布→30〜60秒の乾燥→拭き上げという3ステップで作業完了。ボディだけでなく、ガラスや未塗装樹脂もこれ1本でOK。

▲塗布して拭き上げるだけ。手軽に作業でき、メンテナンスは水洗いだけでOK。白系、黒系、メタリックなど、あらゆるボディカラーに対応

▼ガラスもボディも圧倒的な撥水とツヤが実感できる！

▲新開発の湿気硬化技術により、優れた撥水性と防汚性が持続。雨ジミや花粉なども付着しにくく、塗装面の耐久性は1年以上

【時短コート賞】

■ボディと未塗装樹脂を同時に施工できてツヤも撥水もゲット！

カーメイト

「ハイパーレジン クロス付き 100」（実勢価格:3000円前後）

ボディだけでなく未塗装樹脂パーツでも同等のツヤや撥水が期待でき、SUVには特にオススメ。手早く簡単に施工できる作業性の良さも魅力

水を含まない高濃度のオイル系レジン被膜を形成し、ボディや未塗装樹脂パーツに高い撥水性とツヤ感のある仕上がりを与える。しかも作業性に優れ、洗車の後（濡れた状態でも乾いた状態でも）にスプレーして拭き上げればOK。

▼しっかり撥水して効果が長期間持続する

▲雨だけでなく泥汚れも弾く強力撥水で汚れが付きにくい。メッキパーツやホイールにも使える

▲1本で中型車約6〜7台分に使用できる。大容量の詰め替え用もあり、経済的に使えるのも◎

【ツヤ耐久賞】

■タイヤからメッキパーツ、内装までこれ一本でピカピカに！

KURE

「スーパークレポリメイト ストロング」（実勢価格:1780円前後）

シリーズ最高スペックで使い勝手が大幅にアップ。内装だけでなく外装にも使え、SUVなど黒樹脂の多いクルマならば大いに活用できる

ロングセラーの保護つや出し剤、「ポリメイト」の最強モデル。シリーズ最高のツヤや耐久性、耐水性を備えており、内装パーツだけでなくカウルトップカバーやタイヤなどの外装にも使用できる。メッキパーツや合成皮革にも対応。

▼上品なツヤ出しに最適 長期間持続で経済的

▲自然なツヤを出すとともに、素材の劣化を防ぐ保護効果を備えている。従来に比べて耐水性を強化

>> 特集【CGPカー用品大賞2025】

※2025年11月17日発売「CarGoodsPress」108号P26-27ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／浜先秀彰＞

【関連記事】

◆“拭く”前に“吹く”だけ。冬の洗車も年末の大掃除も一気に軽くなるガジェットでラクしよう

◆ポタ電の充電忘れちゃった！だったらジャクリの走行充電器で移動しながらしたらイイじゃない！

◆クルマでフルセグTVもYouTubeも楽しめる！後付け10.1インチIPSディスプレイオーディオ