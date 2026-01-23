犬が喜ぶ『話しかけ方』５選

犬は飼い主の表情や声のトーン、話し方から感情を読み取ることができます。そのため、犬が喜ぶ声のかけ方を意識することで、愛犬を喜ばせたり安心させたりすることもできるのです。

ここでは、そんな犬が喜ぶ話しかけ方のポイントを解説します。

1.しゃがんで目線を合わせる

まず、犬を安心させるためにも目線の高さを合わせることは重要なポイントの1つです。人間も自分よりも大きな人に見下ろされると威圧感を覚えやすいように、犬も上から話しかけられると圧迫感を感じやすいと考えられています。

したがって、しゃがんで目線の高さをできるだけ合わせることで、高圧的な印象を払拭し、安心感を与えながら接しやすくなります。

2.穏やかでゆったりした口調

犬に安心感を与えるためには、話しかけるときに穏やかな話し口調を意識するとよいでしょう。早口で捲し立てるように話すのではなく、ゆったりとスローテンポで話すことを意識してください。

犬は穏やかでゆったりした口調に「安心する」「聞き取りやすい」と感じます。すると、飼い主の聞き慣れた声と相まって、大きな安心感につながるのです。

3.柔らかく高めの声のトーン

犬は声のトーンから感情を読み取ることも多いので、ポジティブな気持ちを伝えるときは高めの声を意識して話しかけることが推奨されます。

しかし、甲高い声や大きな声では逆効果になるため、なるべく柔らかい声音で、高めのトーンを意識しながら話しかけましょう。

4.愛犬が理解できる褒め言葉を使う

犬を喜ばせるためには、その犬が普段から聞き慣れている褒め言葉を使うと効果的です。

愛犬に「すごいね」「いい子だね」「かわいいね」などの言葉をよくかけているのであれば、こうしたポジティブな言葉を会話の中に入れることで、「褒められた！」「良い感情を向けられている」と犬自身が認識しやすくなります。

5.笑顔で話しかける

最後に、飼い主とのコミュニケーションで愛犬を喜ばせるためには、笑顔で接することがとても大切です。犬は表情からも感情を読み取っているため、不機嫌そうな表情や無表情では、不安になってしまうことも……。

安心感を与えるためにも、愛犬に話しかけるときは、なるべく口角を上げて、目を細めて、笑顔が伝わりやすいように表情づくりを意識してみてください。

犬が不安になる注意すべき接し方

犬が喜ぶ話しかけ方を紹介してきましたが、一方で以下のような接し方をしていると、犬を怯えさせたり不安にさせたりする恐れがあるので気をつけましょう。

無表情、または不機嫌そうな表情で接する 頭を乱暴に上から撫でる 突然、背後から触れたり抱きしめたりする 大きな声を出しながら近づく 気分であからさまに冷たい態度を見せる

以上の行動は、犬を不安にさせたり恐怖心を抱かせてしまうので、なるべく犬を安心させられるような声のかけ方を意識してください。特に男性は、声が低い人が多いので、なるべく柔らかく高い声のトーンを意識して声をかけましょう。

まとめ

声のかけ方1つで、愛犬に安心感を与えることもあれば、不安にさせてしまうこともあります。愛犬を喜ばせるためにも、ゆったり柔らかい口調を意識しつつ、笑顔を見せながら優しくスキンシップをとりましょう。