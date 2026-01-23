大雪が見込まれる24～25日の列車運行の見通しが発表されました。



県内では秋田新幹線を含め、多くの路線で運休や遅れなどの影響が出る可能性があります。



JR秋田支社が23日午前9時30分に発表した、列車運行計画と見通しは次の通りです。

〈24日の列車運行計画と見通し〉

以下の路線は、終日、遅れや運休が発生する可能性があります。



秋田新幹線 秋田－盛岡（岩手）

田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）

奥羽線 院内－秋田－青森

羽越線 秋田－酒田（山形）

五能線 東能代－深浦（青森）

男鹿線 秋田－男鹿

花輪線 大館－盛岡（岩手）

北上線 横手－北上（岩手）

〈25日の列車運行の見通し〉

以下の路線に、終日、遅れや運休が発生する可能性があります。



秋田新幹線 秋田－盛岡（岩手）

田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）

奥羽線 院内－秋田－青森

羽越線 秋田－酒田（山形）

五能線 東能代－弘前（青森）

男鹿線 秋田－男鹿

花輪線 大館－盛岡（岩手）

北上線 横手－北上（岩手）



バス等による代行輸送は行われません。



JR秋田支社は、天候によって運行の見通しが変更となる場合があるとして、利用の際は最新の運行情報や気象情報を確認するよう呼びかけています。