映画『それいけ！アンパンマン』シリーズ第37弾のタイトルが『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』に決定し、6月26日に全国公開されることが発表された。

1988年にTVアニメがスタートし、翌1989年3月に劇場版が初公開された『それいけ！アンパンマン』。昭和、平成、令和と3つの時代を通じて愛と勇気を届けてきたシリーズの最新作となる本作のキーワードは「約束」だ。

新キャラクターとして登場するのは、レッサーパンダの旅人・パンタン。飛行機のパイロットの格好をしたパンタンは、昔ある冒険家と交わした大切な約束を守るために、夜空に輝く“虹の星”にあるとされる宝物を探して旅をしている。しかし、旅の途中でばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまう。約束を破ってしまったと後悔するパンタンだったが、ジャムおじさんに勇気づけられ、クリームパンダと共に再び虹の星を目指すことになる。

監督を務めるのは、TVアニメ『それいけ！アンパンマン』に演出や助監督として参加し、映画『それいけ！アンパンマン ドキンちゃんのドキドキカレンダー』（1991年）で劇場版を初監督、以降『いのちの星のドーリィ』（2006年）や『きらめけ！アイスの国のバニラ姫』（2019年）などを手がけてきた矢野博之。脚本は、映画『勇気の花がひらくとき』（1999年）や『ばいきんまんとえほんのルルン』（2024年）などを手がける米村正二が担当する。

あわせて公開された特別ビジュアルには、「行こう、約束の場所へ。」というキャッチコピーとともに、星空を見上げるアンパンマンとパンタンの姿が描かれている。水面には、地上にいる子ども姿のパンタンとは対照的に、優しく微笑むアンパンマンと“老人姿”のパンタンが映し出されており、物語の展開を予感させる幻想的な仕上がりとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）