ダース・モールが主人公の『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』日米同時独占配信決定！

スター・ウォーズ屈指の人気を誇る悪役キャラクターのモールを主人公に描くアニメーション最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が4月6日（月）より毎週2話ずつ（全10話）ディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）で日米同時独占配信開始が決定した。

伝説のシスが再臨！ダブルブレードの紅い閃光が銀河を切り裂く

かつてジェダイ・マスターのクワイ＝ガン・ジンを屠り、オビ＝ワン・ケノービと死闘を繰り広げた稀代の悪党が、再び表舞台へと姿を現す。ダース・モールが、代名詞であるダブルブレードの赤いライトセーバーを振り回し、暴虐の限りを尽くす衝撃の特報が全世界で解禁された。

映画『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』で初登場し、パルパティーン皇帝ことダース・シディアスに育てられた恐るべきシスの戦士、モール。その圧倒的な戦闘能力と底知れぬフォースは、当時の観客に強烈なインパクトを与えた。

公開された映像では、モールが激しい銃撃をものともせず、容赦なく敵を斬り伏せる姿が映し出されている。ライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばし、ストームトルーパーを一網打尽にするそのアクションは、まさにド迫力の一言だ。

帝国への復讐心が生んだ「新たな弟子」との危険な出会い

本作の舞台となるのは、アニメーションシリーズ『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後。ジェダイ・オーダーが崩壊し、銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代である。

かつての師であるシディアスに見捨てられ、帝国への激しい復讐心に燃えるモール。彼は帝国の手が及ばない辺境の惑星で、自らの犯罪組織を築こうと画策していた。そんな折、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。

モールは、執念深い復讐を果たすための「駒」として、そのパダワンを闇の陣営へと引き込もうと目論む。映像内では、モールが「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つ一方で、襲い掛かる敵から「皇帝はお前の死をお望みだ」と宣戦布告される衝撃的な場面も。シリーズ屈指の人気悪役を主役に据えた本作だからこそ描ける、極めてダークで危険な物語に期待が高まる。

『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』配信情報

オビ＝ワンに敗れたところから復活を遂げ、銀河を漆黒の闇に沈めるべく暗躍するモールの知られざる物語をライトセーバーアクション満載で描く新たなアニメーション『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』は4月6日（月）よりディズニープラスで日米同時独占配信開始。最終話は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」である5月4日（月・祝）に配信される。（海外ドラマNAVI）

