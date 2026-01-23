¡Ö¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡×¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹vs¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¥Ç¥£¥ó¡¢µæ¶Ë¤Î¥À¡¼¥·¡¼ÏÀÁè¤Ë½ª»ßÉä¡©
¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ö¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡×¡£1995Ç¯¤ÎBBC¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥À¡¼¥·¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¤È¡¢2005Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¥×¥é¥¤¥É¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤ÇÆ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¥Ç¥£¥ó¤ò¡¢ÊÆPeople¤¬Èæ³Ó¤·¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾ÃµÄå¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼ ¡Ä
°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹
¡Ö¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡×¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÅÅµÅªÌ¾ºî¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ÎÉ²È¤ÎÌ¼¤ÇÁïÌÀ¤«¤Äµ¤¾æ¤Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤È¡¢ÍµÊ¡¤À¤¬¹âËý¤ÊÀÄÇ¯¥À¡¼¥·¡¼¤¬¸í²ò¤ÈÊÐ¸«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°¦¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÏÀÁè¤¬¤¢¤ë¡£1995Ç¯¤ÎBBC¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤È2005Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥·¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¥³¥ê¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Þ¥·¥å¡¼¤«¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
º£Ç¯¤ÏBBCÈÇ¤¬ÊüÁ÷30¼þÇ¯¡¢±Ç²èÈÇ¤¬¸ø³«20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£²þ¤á¤ÆÎ¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤È°ã¤¤¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥³¥ê¥ó¤¬±é¤¸¤¿¥À¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢Ä¹¼Ü¤ÇÊª¸ì¤òÉÁ¤±¤ë¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¤¡¼¥ê¡¼±é¤¸¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢ºÇ½é¤Îµáº§¤ÇµñÀä¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï¸«»ö¤Ç¡¢¤³¤Î±éµ»¤ÏÈà¤ò¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥³¥ê¥ó¤¬±é¤¸¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥À¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ø¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤Î¥À¡¼¥·¡¼¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡ÎBlu-Ray¡Ï
Á¡ºÙ¤µ¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¬¸÷¤ë¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¥Ç¥£¥ó¤Î¿·²ò¼á
°ìÊý¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¤Î¥À¡¼¥·¡¼¤â·è¤·¤ÆÎô¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë2005Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¥×¥é¥¤¥É¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î»ëÅÀ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÏÈà½÷¤ÈÆ±¤¸µ÷Î¥´¶¤Ç¥À¡¼¥·¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥ê¥óÈÇ¤¬ÎäÃ¸¤ÇÂºÂç¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥·¥å¡¼ÈÇ¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÇÆâ¸þÅª¡¢¶ÛÄ¥¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÊªÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ò¼á¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÃÎÅª¤Ç´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£±«¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÇ½é¤Îµáº§¤äÌëÌÀ¤±¤ÎÁð¸¶¤Ç¤ÎºÆ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢·ëº§Á°¤Î¥¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢¸¶ºî¤ä¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±é½Ð¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤È¤¤¤¦2»þ´ÖÍ¾¤ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢Êª¸ì¤ò¶Å½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª°µÎÏ¤ä³¬µé°Õ¼±¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢´î·àÀ¤ÈÄË¤ß¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤ï¤»¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Ç¨¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÃÓ¤«¤é¸½¤ì¤ë¥À¡¼¥·¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤«¤òÌä¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¼Â¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÝ°Æ¤È¤Ï¸¶ºî¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬±¿¤Ë¤âÆó¤Ä¤ÎÍ¥¤ì¤¿²ò¼á¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥×¥é¥¤¥É¤ÈÊÐ¸« (»úËëÈÇ)
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï2021Ç¯¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥¹¥ß¡¼¥È ¡½¥Ê¥Á¤òµ½¤¤¤¿»àÂÎ¡½¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥À¡¼¥·¡¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ê¥ó¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¼Ü¤ÇÊª¸ì¤È¿ÍÊª¤ÎÊÑ²½¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¤Î±éµ»¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¥Þ¥·¥å¡¼¼«¿È¤Ï¡¢¶²ÉÝ¿´¤«¤éÉÔµ¡·ù¤ÊÀÄÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¥À¡¼¥·¡¼¤Î¤è¤½¤è¤½¤·¤µ¤¬¶²¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÆó¿Í¤Î°Õ¸«¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£²Æ¡¢Netflix¤¬6ÏÃ¹½À®¤Î¿·¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¥À¡¼¥·¡¼Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁëºÝ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Î¥ê¥ô¥¡¡¼Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥¦¥Ç¥ó¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿·ºî¤¬¡¢¤³¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤ÏÀÁè¤ËºÆ¤Ó²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤È¡Ø¥×¥é¥¤¥É¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤ÏU-NEXT¡¢Prime Video¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
