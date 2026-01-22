『アウトランダー』の次は最強の軍人に！サム・ヒューアン、新作スリラーでアナ・ケンドリックと共演

人気ドラマ『アウトランダー』のジェイミー・フレイザー役で知られるサム・ヒューアンが、新作スリラードラマ『Embassy（原題）』で『ピッチ・パーフェクト』シリーズのアナ・ケンドリックと共演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『アウトランダー』最終章の結末は未確定？主演サム・ヒューアンが明かす 歴史×ロマンス×タイムトラベルで世界的な人気を誇るドラマ『ア … 『アウトランダー』最終章の結末は未確定？主演サム・ヒューアンが明かす

豪華キャスト集結！サム・ヒューアンとアナ・ケンドリックが元恋人役に

本作は、才覚に富んだ機転の利くアメリカ人外交官レイラを主人公に描くシリーズ。武装した傭兵たちがロンドンの米国大使館を襲撃する中、彼女は米国大使を守るべきか、あるいは命令に従って重要人物を国外へ脱出させるべきかという、過酷な選択を迫られる。脱出まで残された緊迫した時間の中で、レイラは自身の直感と、戦場をくぐり抜けてきた元婚約者コナー・ライトの渋々ながらの助けを頼りに、事態に立ち向かっていく──。

全6話のシリーズでアナはレイラ役で主演し、サムは彼女の元婚約者で英国SAS隊員のコナー・ライト役を演じる。米国大使役には、『カウンターパート／暗躍する分身』などのJ・K・シモンズがキャスティングされている。

『警部ボロウスキの事件現場』や『ドッグス・オブ・ベルリン 〜運命と選択〜』などのクリスティアン・アルヴァルトが2話で監督を務め、『リグ 〜霧に潜むモノ〜』のジョン・ストリックランドが残りの4話でメガホンをとる予定だ。

脚本・製作を手がけるのは、『For Rosa（原題）』など数多くの短編映画を手がけているロム・ロタン。製作総指揮にはストリックランドのほか、『ボイリング・ポイント／沸騰』のヘスター・ルオフとバート・ラスポリ、『ファイナル・エクスペリメント』のマット・ミッチェル、『アウトバーン』のダニエル・ヘッツァー、『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』のジャスティン・トムソンらが名を連ねる。

撮影は2月にロンドンとケルンで開始され、現時点で放送局や配信プラットフォームは決まっていない。

『アウトランダー』でブレイクしたサムはシリーズの撮影の合間を縫い、『ブラッドショット』や『SAS：反逆のブラックスワン』、『SUSPECT／サスペクト』など数多くの映画に出演。最近では、『クワンティコ』のプリヤンカー・チョープラ・ジョナスと共演し、ロマンティック・コメディ映画『ラブ・アゲイン』に出演した。

なお、『アウトランダー』は米Starにて3月6日（金）より、最終章となるシーズン8が放送開始予定。日本ではHulu、U-NEXT、Netflixなどで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

