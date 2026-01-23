さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、NTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。

マツキヨ・ココカラで最大5万ポイント当たる

会計時にdポイントカードを提示して1ポイント以上貯めると、抽選でdポイントが進呈される。1月5日～3月31日の期間で開催されており、1カ月ごとに第3弾まで実施される。

特典は1等が5万ポイント（5名）、2等が1万ポイント（5名）、3等が1000ポイント（100名）、4等が1ポイント（1等～3等以外全員）。第1弾～第3弾それぞれで進呈され、第1弾～第3弾の重複当選も可能。

キャンペーンページからのエントリーが必要で、一度エントリーすれば全期間が対象となる。

1等の当選には、dポイントを25ポイント以上かつマツキヨココカラポイントを1ポイント以上貯める必要がある。2等はdポイント5ポイント以上、3等と4等はdポイント1ポイント以上の獲得が条件。また、会計時に「d払い」で支払うと、当選確率が100倍にアップする。

なお、ココカラファインの関西国際空港内の各店舗やオンラインストアなどはキャンペーンの対象外。

しまむらで最大1万ポイント当たる

しまむらグループの対象店舗やオンラインストアで、合計3000円以上を「d払い」または「dカード」各種で支払うと、dポイント（期間・用途限定）が合計1万250人に当たる抽選に参加できる。期間は2月28日まで。

内訳は、1等が1万ポイント（50人）、2等が5000ポイント（200人）、3等が50ポイント（1万人）。

利用金額に応じて当選確率がアップする特典も用意されており、期間中の支払い合計額5000円以上で確率が5倍に、1万円以上では10倍になる。

キャンペーン参加にはエントリーが必要。対象となるのは、しまむら、アベイル、バースデイ、シャンブル、ディバロの各店舗とオンラインストア。

やまやでdポイントプレゼント

やまやの店舗で、対象商品を購入する際にdポイントカードを提示すると、dポイントが商品ごとに進呈される。期間は4月4日まで。エントリーは不要。キャンペーンポイントの進呈には期間中の利用者登録が必要。

たとえば、「クリアアサヒ 350ml 6缶パックケース」で50ポイント、「職人の珈琲 無糖 900mlケース」で150ポイント、「ハイネケン 350ml 6Pケース」で400ポイントが進呈される。

エディオンネットショップで最大3万ポイント当たる

エディオンネットショップで、累計5000円以上d払い（コード決済）を利用すると、dポイント（期間・用途限定）が当たる抽選に参加できる。期間は2月28日まで。

賞品は、20名に3万ポイント、30名に5000ポイント、500名に500ポイント。エントリーは不要。

鎌倉パスタで最大1000ポイント山分け

鎌倉パスタの対象店舗で、1回5000円以上の支払いでdポイントを50ポイント以上ためるとキャンペーンに参加できる。期間は2月15日まで。

キャンペーン対象者にdポイント（期間・用途限定）50万ポイントが山分け進呈される。進呈上限は1人あたり1000ポイント。参加にはエントリーが必要。

サンプル百貨店で最大1万ポイント当たる

サンプル百貨店でdアカウントログインによる認証を行い、商品申込みで合計10ポイント以上ためると、dポイント（期間・用途限定）が当たる抽選に参加できる。期間は1月31日まで。

賞品は、100名に1万ポイント、300名に1000ポイント、1000名に500ポイント、2000名に100ポイント。参加にはエントリーが必要。

さらに、期間中にdポイントを合計10ポイント以上ためるごとに抽選口数が増える。口数の上限はない。

伊藤忠エネクスで最大1万ポイント当たる

「Putmenu」アプリ内のスマホ給油で合計500円以上d払いを利用すると、dポイント（期間・用途限定）が当たる抽選に参加できる。期間は1月31日まで。

賞品は、30名に1万ポイント、250名に1000ポイント、480名に100ポイント。いずれも当選しなかった場合は、10ポイントが進呈される。エントリーは不要。