『アントマン』ディズニー・チャンネル初放送！ピクサーの人気シリーズも

毎週末大ヒット映画を楽しめるディズニー・チャンネルの2月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップが解禁！ 『アントマン』をチャンネル初放送でお届け。さらにディズニー＆ピクサー映画からは『Mr.インクレディブル』『インクレディブル・ファミリー』、他にも『ウォルト・ディズニーの約束』『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』といった人気作続々！ ディズニー・チャンネルならではの週末の映画ラインナップを楽しもう。

『アントマン』 ※チャンネル初放送

© 2026 MARVEL



マーベル・スタジオの人気シリーズ映画の第1作。やる気も能力もあるのに、空回りばかりのスコットは、仕事も家庭も失い絶体絶命。そんな彼にオファーされたのは、身長1.5cmになれるスーツを着用し、神出鬼没のヒーロー“アントマン”となることだった。スーツを発明したハンク・ピム博士とその娘の指導で、猛特訓が始まる。最愛の娘のために挑戦を決意した彼は、本当のヒーローになろうと奮闘する。アントマンをポール・ラッド、ピム博士をマイケル・ダグラスが演じる。

〈放送日〉2月14日（土）22：00〜24：00（チャンネル初放送）

〈再放送〉2月15日（日）20：00〜22：00

『Mr.インクレディブル』



Mr.インクレディブルとイラスティガールとしてスーパーヒーローとして活躍していたボブとヘレン。ヒーローを引退して15年たち、今では3人の子どもを育てる普通の家族として暮らしていた。ある日保険会社を解雇されてしまったボブのもとに、謎のメッセージが届く。Mr.インクレディブルに復帰するチャンスを得たボブは、彼を恨むシンドロームの陰謀に巻き込まれていた。ボブを救うため、ヘレンもイラスティガールに復帰、さらに子どもたちもスーパー能力を使ってヒーローになり、家族でシンドロームと対峙する。監督は、『アイアン・ジャイアント』や『ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル』のブラッド・バード。ピクサーが初めて外部監督を起用した長編作品。

〈放送日〉2月1日（日）20：00〜22：00

〈再放送〉2月2日（月）13：00〜15：00、2月27（金）20：00〜22：00、2月28日（土）12：00〜14：00

『インクレディブル・ファミリー』



前作『Mr.インクレディブル』のラスト、アンダーマイナーとの戦いが繰り広げられる続きの物語。戦いの余波でスーパーヒーローが保護されなくなってしまう。そこにイラスティガールへの任務の依頼が届く。Mr.インクレディブルことボブは一人で家事や子どもたちの世話をすることに。イラスティガールが捜査するのは、人々を洗脳するスクリーンスレイヴァーだった。スクリーンスレイヴァーはイラスティガールをはじめ、Mr.インクレディブル、フロゾンまで洗脳してしまう。ヴァイオレットとダッシュは、新たにスーパーパワーを発揮したジャック・ジャックと共に両親たちを救いに出動する。監督は、ブラッド・バードが前作から続投。

〈放送日〉2月8日（日）20：00〜22：00

〈再放送〉2月9日（月）13：00〜15：00

『ウォルト・ディズニーの約束』



ウォルト・ディズニーが名作『メリー・ポピンズ』を映画化した過程を描いた、実話を元にした物語。長年「メアリー・ポピンズ」の映画化を目指していたウォルトは、ついに原作者P.L.トラヴァースと映画製作に入る。しかし、彼女は提案する脚本やアイデアをことごとく否定し、製作は難航していく。なぜ彼女は頑なに映画化を阻むのか、ウォルトがどうしても映画化したかった理由とは。ウォルトをトム・ハンクスが、トラヴァースをエマ・トンプソンが演じ、撮影では1960年代のディズニーランドも再現している。

〈放送日〉2月22日（日）20：00〜22：10

〈再放送〉2月23日（月・祝）13：00〜15：15

『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』



ディズニーのヒーロー＆ヒロインとヴィランズの子孫を描く大人気ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーの最新作。『ふしぎの国のアリス』のハートの女王の娘レッドと、『シンデレラ』のシンデレラとチャーミング王子の娘クロエは、ハートの女王によるクーデターに巻き込まれて過去にタイムスリップしてしまう。2人はいがみあいながらもハートの女王の過去を正すために協力していく。レッドをカイリー・キャントラル、クロエをマリア・ベイカーが演じる。2026年にはレッドとクロエの新たな冒険を描く続編が制作予定。

〈放送日〉2月14日（土）14：15〜15：50

（海外ドラマNAVI）

