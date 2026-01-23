松本城観光で出合った「信州そば」の厳選2軒と池波正太郎が愛した中華の名店　超穴場も！

新年スタートした「国宝五城と城下町グルメ」。第3弾は丁度中間点ですので、先週に続き今回も松本城（長野県松本市）の見どころと松本市の絶品グルメをお届けしたいと思います。何せ五城の中では一番東に位置するので、東京からもそこそこ近い。筆者は何度も松本城を訪れているので、美味しいお店にも大分詳しくなりました。長野県と言えばやはり「そば」。今日はお待ちかね「信州そば」の名店、そして昭和の文豪も愛した中華料理の名店を、松本城の魅力とともにご紹介します。

松本城

信州そばの名店『そば処 浅田』はコシの強さが評判

まずは城下町を散歩しながら、信州そばの名店『そば処 浅田』へ。コシの強い蕎麦が評判のお店です。松本城から徒歩15分くらいの場所にあります。蕎麦屋さんらしい外観に期待が高まります。

そば処 浅田

早速ビールを頼んだところ、お通しの「あげそば」と一緒に到着しました。ポリポリ食べながら飲むビールの美味しいこと。続いて蕎麦前でいただいたのは、「わさび醤油漬」です。わさびは長野県の名物で、全国トップクラスの出荷量を誇ります。チビチビ食べるわさび醤油漬とビールの相性もサイコーでした。

そば処 浅田（お通し、あげそば）

そば処 浅田（わさび醤油漬）

では、メインディッシュの「蕎麦」で締めたいと思います。二八そば（ざるそば）と十割ざるそば、の二種類から選べます。両方食べる強者も多いらしいですが、「ざるそば」を注文。やはりコシを楽しむなら二八です。

そば処 浅田（ざるそば）

ほどなく「ざるそば」が到着しました。最初の一口はワサビを少しつけてツルっと食べました。ほどよいコシはもちろん、香りも喉越しも素晴らしい。見た目も味わいも「信州そば」のイメージそのもので、きっと皆さまにも気に入って頂けると思います。同店のそばは売り切れ次第終了とのこと。早めにお出かけください。

居酒屋『酔い亭』は、締めに蕎麦を楽しめる超穴場

もう１店ご紹介する蕎麦処は、超穴場のお店です。松本を代表する宿泊施設「松本ホテル花月」のすぐ近くにある居酒屋『酔い亭』です。「信州そば」の老舗や名店は、多くはランチのみの営業で、しかも早々に蕎麦が売り切れてしまうお店ばかり。夜にゆっくり飲みながら軽く食事をし、締めに蕎麦を楽しみたい方には『酔い亭』おすすめです。寡黙なマスターとアルバイトらしき女性がお店を切り盛りしています。

酔い亭

では、おつまみのご紹介から。前回、取り上げた「山賊焼き」は同店でも人気のメニューです。ハーフもありますので一人飲みには助かります。加えて、秋のおすすめは「きのこ鍋」。多彩なきのこが口の中で食感を主張しつつ、全体として見事に調和する一品でした。メニューにあれば是非ご注文下さい。

酔い亭（山賊焼きハーフ）

酔い亭（きのこ鍋）

では、「手打ちそば」のご紹介です。締め料理なので、量は小ぶりですが、しっかりコシもあり香りも高く、これは旨い。実は「そば処 浅田」と同じ日の夜にうかがったのですが、負けず劣らず美味しい蕎麦でした。料理を黙々とつくるマスターは、めちゃくちゃ仕事人です。皆さまもぜひ夜の締めそばをお楽しみください。

酔い亭（ざるそば）

池波正太郎が愛した名店の流れをくむ『チャイニーズレストラン驪山』

最後にご紹介するのは、松本城から徒歩20分ほどの場所にある『チャイニーズレストラン驪山（れいざん）』（松本市）です。同店は、昭和の文豪、池波正太郎（1923年〜90年）が愛した『竹乃家』（松本市、1998年に惜しまれつつ閉店）」の流れをくむお店として知られています。

驪山

メニューを見ると「ギネスビール」が目に入りました。中華料理にギネス、めちゃくちゃ美味しそうです。お通しは「ポテトチップス」と何故か「かぼちゃの種」。ロンドンのパブにいるようです（笑）。

驪山（お通し）

続いてシューマイをいただき、「中華麺れいざん風」で締めました。この赤い縁のチャーシューが同店の名物で、池波氏もかつて「竹乃家」で食べたのかも知れません。

驪山（シューマイ）

驪山（中華麺れいざん風）

新穂高ロープウェイへ、穂高、大好きです！

続いて、松本城界隈の観光名所です。前回は、穂高連峰を長野県側から眺める「上高地」をご紹介しました。今回は岐阜県側から穂高を望む、「新穂高ロープウェイ（RW）」（岐阜県高山市）」です。どんだけ穂高が好きなん？と言われそうですが、はい、大好きです（笑）。松本城から県境の安房トンネを抜け、車で約2時間。上高地はバスでしか行けませんが、新穂高RWの出発駅「新穂高温泉駅」までは自動車で行けますし駐車場も完備。RWに乗れば、標高2156mの終点・西穂高口駅まであっという間に着き、穂高連峰を気軽に楽しめます。

新穂高ロープウェイ（西穂高口駅のビュースポットから望む「笠ヶ岳」）

新穂高ロープウェイ（同スポットから眺める穂高連峰）

マウントビューを満喫した後は、西穂高口駅２階にある『CAFE GOKAN』で、飛騨牛メンチカツとクラムチャウダーはいかがでしょうか。心も体も温かくなること、間違いなし。お薦めです。

CAFE GOKAN（飛騨牛メンチカツとクラムチャウダー）

萌えスポット「逆さ松本城」

最後に、松本城の紹介その２です。前回、北アルプスと松本城の競演がいかに山紫水明、風光明媚であるかをご説明しました。もう一つ、松本城の絶景、萌えスポットがあります。「逆さ富士」ならぬ「逆さ松本城」です。

松本城は「日本三大平城（にほんさんだいひらじろ）」の一つとされ、平坦な土地にお城が築かれています。他の国宝四城は山や丘の上にあり、階段を上って入場料を支払って見学する必要がありますが、松本城は公園内にあるため、外から無料で見られる点でも貴重です。（ちなみに、三大平城は松本城のほか、京都の二条城と広島城です。）

しかも天守閣の周りにはすぐお堀があり、まるでお城が水に浮かんでいるように見えます。

これだけお堀が近いと水面に映るのが「逆さ松本城」です。筆者が直近で訪問した際は天気にも恵まれお堀も穏やかで、えも言われぬ「逆さ松本城」を撮影することができました。皆さまが同地に訪れる際にも、条件が整うようお祈りしています。

逆さ松本城

松本城から上高地、新穂高ロープウェイへ…贅沢な旅だ！

2回にわたり、松本城と城下町のグルメを取り上げました。北アルプスを望む松本城を訪れ、上高地（冬季閉鎖中）と新穂高ロープウェイから穂高連峰を眺める。こんな贅沢な旅はなかなかありません。

今は冬真っただ中ですが、雪国は冬にこそ魅力が深まります。ウンタースポーツや観光、グルメなど見どころが満載の冬の信州に、ぜひお越しください。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像】「信州そば」名店のざるそば、池波正太郎も食べた？中華（17枚）