KDDIは、auオンラインショップにおいて他社3Gサービスからの乗り換え（MNP）を対象とした端末割引額を変更した。割引の対象となると「iPhone 16e」が一括50円、「Google Pixel 9a」が一括250円で購入できる。

23日以降、他社3GサービスからMNPをすると従来の「3Gとりかえ割（スマホ）」に加え、「3Gとりかえ割プラス」が適用されるようになった。対象機種は「iPhone 16e」128GBモデルと「Google Pixel 9a」128GBモデルのみ。

「iPhone 16e」の場合、機種代金は11万2800円。これに対し、3Gとりかえ割（スマホ）で3万3000円、3Gとりかえ割プラスで7万9750円、合計11万2750円が割り引かれ、一括払いの支払額は50円となる。

「Pixel 9a」の場合、機種代金は8万円。3Gとりかえ割（スマホ）で3万9600円、3Gとりかえ割プラスで4万150円、合計7万9750円の割引が適用され、一括払いの支払額は250円。

割引の適用には、NTTドコモが提供する3Gサービス（FOMA）を利用中であることの証明が必要で、申し込み時に電話番号とプラン名が分かる請求書のアップロードが求められる。また、対象のauスマートフォンを一括払いで購入することも条件となる。