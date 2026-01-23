横顔が美しいと思う「Snow Manのメンバー」ランキング！ 2位「ラウール」を3票差で抑えた1位は？
あらゆる角度から見られることが多いパフォーマーにとって、横顔は重要なパーツ。迫力あるダンスやふとした瞬間も、その魅力が垣間見えます。
All About ニュース編集部は12月18日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思うSnow Manのメンバー」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、ラウールさんです。グループ最年少ながら、190cm超えの高身長と抜群のスタイルを生かし、センターとして存在感を放っています。
ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち、色気のあるエキゾチックな美貌も魅力。2023年にはパリコレデビューを果たし、ランウェイを歩きました。
回答者からは「鼻や顎などのラインが立体的でとても綺麗だから」（20代女性／東京都）、「鼻筋がきれいだから」（30代女性／北海道）、「鼻が高くまつ毛も長いから」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。2019年にグループに加入し、アイドルや俳優などマルチに活躍。ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の名物企画「国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たすなど、圧倒的なビジュアルを誇ります。
俳優としても大忙しで、2月6日に浜辺美波さんとダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』が、4月29日には体型変化が話題の主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開予定です。
回答コメントでは「鼻が高く輪郭も綺麗だから」（20代女性／岡山県）、「目元が涼しげで綺麗だから」（40代女性／神奈川県）、「整った顔立ちをしているから」（40代男性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
