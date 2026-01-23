「助かって良かった」柄本時生、トイレでハプニング発生！「なんちゅう顔を」「とんだトリップすぎて」
俳優の柄本時生さんは1月22日、自身のInstagramを更新。トイレで発生したハプニングを報告し、反響が寄せられました。
【写真】柄本時生、トイレでハプニング発生
コメントでは「時生さん…狙われてる…」「助かって良かった」「なんちゅう顔を」「とんだトリップすぎて」「これ、意外とよくある事故らしいですよ〜」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「これ、意外とよくある事故らしいですよ〜」柄本さんは「良いことばかりじゃないね。。 Ps無事に救出してもらいました」とつづり、2枚の写真をスライドショー形式の動画にして投稿。壁に立てかけていた額縁入りのポスターが倒れてきたことにより、ドアが少ししか開かなくなってしまっている様子です。「#トイレ」「#うそでしょ？」のハッシュタグがあるように、トイレを出ようとした際に起こったハプニングのようですね。
「一気に親近感が湧いた笑」YouTuberとしても活動し、たびたびYouTube動画のオフショットや未公開映像をInstagramに投稿している柄本さん。12日には兄で俳優の柄本佑さんと好きなYouTuberについて話す動画を公開しました。ファンからは「なんとっ！」「センス良き〜！」「一気に親近感が湧いた笑」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
