「大谷はマジでデカすぎるだろ」大谷翔平、新チームメイトとの2ショットに反響「もう身体が仕上がってる」
ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは1月23日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手と同チームに新加入したカイル・タッカー選手のツーショットを公開しました。
【写真】大谷翔平＆新チームメイトの姿
コメントでは、「素敵なチームメイトの予感 楽しみです」「兄弟」「おめでとうタッカー!!」「素敵な写真をありがとうございます」「最高で最強！」「大谷選手、もう身体が仕上がってる タッカー選手がスリムに見える〜」「大谷はマジでデカすぎるだろ」「タッカー選手が細く見える 大谷選手がデカいのかなw」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「素敵なチームメイトの予感」スーフー氏は「Tuck and Sho」とつづり、写真を1枚載せています。トレーニングウエア姿の大谷選手とタッカー選手が体を寄せ合い、笑顔を見せる姿です。シカゴ・カブスの実力選手であったタッカー選手は、ドジャースに移籍し、21日に入団会見を行いました。今回の写真はその際に撮られたオフショットでしょう。
ロバーツ監督の姿も！自身のInstagramでドジャース選手、関係者のすてきな写真を多数公開しているスーフー氏。20日にはデーブ・ロバーツ監督の笑顔が光る姿の写真を投稿していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
