桜島で落ち葉に火をつけゴミステーションのネットを焼いたとして男子高校生ら3人が逮捕されました。周辺では不審火が相次いでいて警察が関連を調べています。



器物損壊の疑いで逮捕されたのは鹿児島市桜島横山町の無職、幸玲良容疑者(20)、本籍が鹿児島市で無職の少女(17)、鹿児島市の男子高校生(16)の3人です。



警察によりますと3人は1月17日、鹿児島市桜島横山町のゴミステーション近くの落ち葉にライターのようなもので火をつけゴミステーションのネットを焼いた疑いが持たれています。ゴミステーションやゴミの一部も焼けましたが、ケガ人はいませんでした。焼け跡には油のようなものを使った形跡があったということです。



現場の周辺では1月15日から18日までの間に枯れ草が焼かれたり原付バイク1台が全焼するなど今回を含め7件の不審火が確認されていました。



3人は警察の調べに対し「一緒にゴミステーションを燃やしたことは間違いありません」などと容疑を認めているということです。他の不審火について関与をほのめかす供述も出ていて警察が関連を含め捜査を進めています。