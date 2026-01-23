横顔が美しいと思う「30代男性俳優」ランキング！ 2位「岡田将生」、では1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×30代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「横顔が美しいと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します。
2位には、岡田将生さんがランクイン。
現在36歳の岡田さんは、2025年は『ゆきてかへらぬ』、『アフター・ザ・クエイク』などの映画に出演。白い肌と高い鼻が特徴的で、横顔の美しさも際立っています。写真だけでなく、ドラマのワンシーンで横を向いた瞬間などでもファンを魅了します。
アンケート回答では、「高く通った鼻筋、すっと伸びた首筋、そして伏し目がちなまなざしのラインが、静謐でありながらどこか詩的な余韻を感じるので」（50代男性／広島県）、「横顔のラインが整っていて、知的で爽やかな印象を与えるからです」（50代女性／兵庫県）、「陰影がはっきり出るお顔立ちをされていて、ヨーロッパの美術館で展示されている彫刻みたいに美しいなと日々思います」（30代女性／東京都）などのコメントが集まりました。
1位を飾ったのは、佐藤健さんでした。
1989年生まれの佐藤さんは、イケメン俳優として多方面で活躍。近年では『はたらく細胞』や『四月になれば彼女は』といった映画に出演を果たしました。高い鼻筋とシャープな輪郭が生み出す顔立ちは、正面だけでなく横顔でも作品の中で際立っています。
回答者からは、「若い時も今もキレイです。横顔なんて特にそうだと思います」（50代女性／長野県）、「ダントツトップで横顔からイケメンがわかり、綺麗です！」（20代女性／東京都）、「横を向いた時の目元の影が映え、鼻筋から顎にかけての彫りが角度によってさらに整って見えるから」（60代男性／埼玉県）、「顔が小さく鼻が高く整っていると感じる。ホクロがチャームポイントになっていると感じる」（20代女性／栃木県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
