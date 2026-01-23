生活雑貨メーカーのマーナは、一気にたためるバッグ「Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル」を1月22日から数量限定で発売した。

「Shupatto バッグ」は、「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」など、従来のポータブルバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた。プリーツ構造で両端を引っ張ると一気に帯状にたためて、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる形状を開発。昨年11月に初代モデル「Shupatto コンパクトバッグ M」発売以降、ラインアップを拡充し、日常使いのバッグとして定着。また海外での展開も広がり、現在35ヵ国で販売している。

今回の10周年記念モデルのデザインテーマは「THE ESSENSE −本質−」。開発当初に立ち返り、コンパクトバッグの個性を表現した「HIGHLIGHT −強調−」と「INCEPTION −構想−」の2種、それぞれ2色を用意した。



「HIGHLIGHT −強調−」

「HIGHLIGHT −強調−」では、Shupatto バッグの特長である「プリーツ」にラインをあしらった。一気にたためる動きやたたんだ時の表情の違いも楽しめる。カラーは、ブルー、ブラックとなる。



「INCEPTION −構想−」

「INCEPTION −構想−」では、開発時の発想や設計に焦点を当て、「図面」をモチーフとしたデザインとなっている。当時デザイナーが描いていた実際のスケッチをあしらった。カラーはブルー、セピアとなる。

［小売価格］2750円（税込）

［発売日］1月22日（木）

マーナ＝https://marna.jp