コールマンは、アウトドアに適した多機能LEDライト付きファン「アウトドアクリップライトファン」と「アウトドアマルチライトファン」の2モデルを、2月から順次発売する。

「アウトドアクリップライトファン」は、あらゆる場所に設置可能なマグネット搭載のクリップ型LEDライト付きファンで、「アウトドアマルチライトファン」は、テント内にも固定ができるリモコン操作可能な円形LEDライト付きファン。いずれも屋外はもちろん、屋内でも大活躍間違いなしの多機能LEDライト付きファンとなっている。



「アウトドアクリップライトファン」（ブラウン／グリーン）

「アウトドアクリップライトファン」は、ライト付き卓上扇風機としてはもちろん、その名の通り、本体が大型のクリップになっているので、テーブルやチェア、テントのポールなどに固定して使うことができる。さまざまな場所に自由自在に設置し、スポット照明としても、扇風機としても、シーンに合わせて使用できる。強力なマグネットも付いているので壁や車などにも設置が可能となっている。

また、「アウトドアクリップライトファン」は、ヘッド部分が360°度自由自在に調節が可能で、シチュエーションに合わせて角度などを変えることができる点も大きな特長となっている。送風だけでなく、同時に暗い中での作業時に手元など特定の場所を明るく照らしたい場合にも大変便利だとか。リチウム電池を搭載しており、充電して繰り返し使用することができる。



「アウトドアマルチライトファン」（ブラウン／グリーン）

「アウトドアマルチライトファン」は、ファンとライトのハイブリッドで、テント内にも設置できるリモコン操作可能な円形のLEDライト付きファン。ファンで空気を排出するだけでなく、吸入するモードも搭載しているので、テント内のベンチレーション部分などに取り付けて、より効率的にテント内の湿気や熱を逃がすことができる。

「ファンベンチレーション用メッシュハンガー」（別売り）を使用すればテント内上部に固定して使用することも可能。フックに吊り下げて天井照明として使用する際は必要に応じて角度調節もできる。また、そのまま卓上に置いたり、一般的なカメラスタンドに取り付けてLEDライト付き扇風機としても使用できる。

さらに、専用ワイヤレスリモコンを使えば、離れた場所からでも操作することができる。リモコンは、マグネットで本体フロント中央部分に固定が可能。本体前のガードを外すことで簡単に内部の手入れもできる。

［小売価格］

アウトドアクリップライトファン：5830円

アウトドアマルチライトファン：6380円

（すべて税込）

［発売日］2月から順次

コールマン＝https://www.coleman.co.jp