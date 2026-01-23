お笑いタレントのビビる大木（51）が、22日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自身のファンについて語った。

同番組でAKB48の話題になり、大木は「15年ぐらい前に、こじはるとか、たかみなとか、篠田麻里子ちゃんとかとずっと一緒だった、仕事が」と回想。「生放送だったから、AKBの追っかけの男の子がスタジオにいっぱい来てた」と振り返った。

しかし「人が多すぎて、AKBの誰かを見ることができないぐらい人が来てた」といい、「来ても来ても会えないって言って、その中の1人が俺のファンになって」と告白。「AKBが見れないから、もう大木さんにします」と“転向”したことを明かすと、共演者からは「凄い」と驚きの声が。

そして大木は「そいつ学生だったんだけど、就職して、テレビの音声さんの仕事に就いて。その後でも“今日は仕事が休みなんで”って、俺が赤坂のTBSに出たら待ってたりするのよ。未だに出待ち」と打ち明けると、「業界で働いてるのに！？」「凄いな〜いい関係ですね」との声が。大木は「だから俺はAKBからファンをもらってるの、1人」と語っていた。