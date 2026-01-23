ココス、仕事が早い！『ウマ娘』オリジナルアクリルスタンドパネル増産決定
ファミリーレストラン「ココス」は20日から育成シミュレーションゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボ企画「ココスへようこそ！ウマいものフェス！」を開催中。一部の販売グッズの品切れ状態を受け、増産することを発表した。
公式Xでは「『ココス限定！オリジナルアクリルスタンドパネル』について、ご好評につき増産が決定いたしました。再販の詳細は決定次第、ココス公式X・特設サイトにて発表いたします。店舗や事務局へのお問い合わせはご遠慮ください」と伝えた。
今回のキャンペーンでは、『ウマ娘』に登場するキャラクターがホールスタッフ風の衣装を着たオリジナル描きおろしや、キュートなミニキャライラストがキャンペーンを盛り上げる。
全国のココスにて『ウマ娘』とのコラボメニューを販売。コラボメニューを含む対象メニュー1品のご注文につき、描きおろしを使用したクリアカードをランダムで1枚プレゼント。
同時に、ココスの看板メニュー「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g」に「オリジナル回復アイテム」と「ココスオリジナルスペシャルクリアカード」が付いた、ココス限定！ウマいものフェス特別セットメニューを販売。
コラボ期間中は、全国のココス店内にて4人のウマ娘によるコラボキャンペーンオリジナルボイスを聴くことができ、また、平和台店限定のスペシャル装飾に加え、一部店舗における「ココス限定！オリジナルアクリルスタンドパネル」の販売や、等身大パネルの設置を実施する。
■数量限定コラボメニュー
販売期間：＜第1弾＞1月20日（火）10:00〜2月2日（月）
ココス流 にんじんハンバーグ
1,390円（税込1,529円）
販売期間：＜第2弾＞2月3日（火）10:00〜2月16日（月）
やる気UPスイーツ
1,190円（税込1,309円）
販売期間：＜第3弾＞2月17日（火）10:00 〜3月2日（月）
ココス流 襲来！鬼ヶ島麻婆豆腐丼
1,390円（税込1,529円）
販売期間：＜第4弾＞3月３日（火）10:00 〜3月16日（月）
いちごキャロットパフェ
1,190円（税込1,309円）
■オリジナルクリアカード付き対象メインメニュー
前半販売期間：1月20日（火）10:00〜 2月16日（月）
ビーフハンバーグステーキ
990円（1,089円）
山盛り!!鬼おろしチキンステーキ
790円（869円）
チーズインハンバーグ
850円（935円）
魚介のスープパスタ
1,090円（1,199円）
海老とかぼちゃのあふれクリームドリア
1,090円（1,199円）
2度おいしい！まぐろ・サーモン・小柱の三色丼
1,190円（1,309円）
シェアサイズ 温泉玉子とカリカリチェダーのシーザーサラダ
790円（869円）
ココスのビーフカレー
990円（1,089円）
後半販売期間： 2月 17 日（火）10:00 〜 3月 16 日（月）
ココスのハンバーグダブル
1,090円（1,199円）
山盛り!!鬼おろしハンバーグ
790円（869円）
カットステーキ130g
1,190円（1,309円）
カットステーキお肉2倍 260g
1,790円（1,969円）
チキンステーキ
690円（759 円）
ココスのきのこハンバーグプレート
990円（1,089円）
フレッシュバジル＆モッツァレラトマトパスタ
790円（869円）
シェアサイズ 温泉玉子とカリカリチェダーのシーザーサラダ
790円（869円）
背徳のチョコバナナココッシュ
890円（979円）
■オリジナルクリアカード付き限定価格メニュー＞
前半販売期間：1月 20 日（火）10:00 〜 2 月 16 日（月）
各690円（759円）
ピッツァ マルゲリータ
温野菜のシーザーサラダ
鶏の唐揚げ
サーモンのカルパッチョ
ガトーショコラ
CoCoプリン
各590円（649円）
ミニ！カリカリポテト
コーヒーゼリー
後半販売期間： 2月17日（火）10:00〜 3月16日（月）
各690円（759円）
ピッツァ クワトロフォルマッジ
まぐろたたき小丼〜みそ汁付き〜
カリカリチェダーのシーザーサラダ
北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ〜ビスクソース〜
ガトーショコラ
CoCoプリン
各590円（649円）
ミニ！カリカリポテト
白玉クリームあずき
