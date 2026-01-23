お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）がが22日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。大好きな先輩芸人の衝撃のエピソードを語った。

番組の企画は「58秒でオチる話GP」。バズるとされている58秒の間に話しきれるかという企画を行った。

伊藤は「大好きな先輩1人いて、事務所違うんですけど、マセキ芸能社のカトゥーさんって人がいて、『おげんこ〜』ってギャグで一世を風靡（ふうび）した方がいるんですけど、今ちょっとだいぶ苦労されていて。30年近く芸人をやっている」と好きな先輩を紹介した。

伊藤は「この間飲んだときに、僕何も言ってないんですけどとにかくカトゥーさんが熱いから『伊藤、とにかく芸人だけはやめるなよ』って（言ってきた）。『やめるわけないじゃないですか』って言ったりして。会計して店の外出たときもカトゥーさんが後ろ歩きで『伊藤、絶対辞めるなよ！やめなかったら絶対良いことあるから、絶対辞めるなよ』って言いながら後ろから来た車にパンってひかれた」と衝撃のエピソードを語った。