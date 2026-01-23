だしを取らなくても、素材の味だけでおいしいスープができた！ この冬は“きれいな味”で体をリセット【書評】
一口食べたら体に染み入る。そんな料理といえば、スープではないでしょうか。レシピ本『ウー・ウェンの100年スープ』（ウー・ウェン/主婦の友社）によると、中国では、スープ＝【湯：タン】は栄養たっぷりの「おいしい水分」と言われているそうです。
ウーさんが提案するのは、雑味がなくすっきりとした「きれいな味」。この味を作るために、素材のもつ力を効果的に引き出すコツを紹介してくれます。
■簡単なのに見栄えがよく、感激するほどおいしいおかずスープ
肉だんごのスープは、仕事をしながら2人の子どもを育てたウーさんが、忙しくてピンチの日に作っていたというレシピ。簡単なのに見栄えがして「これさえ作っておけばみんなが喜ぶ」おかずスープだといいます。鶏、豚、合挽き…といろんなレシピが載っていますが、その中から、鶏ひき肉を使った「大きな肉だんごとじゃがいものスープ」を作ってみました。
鶏ひき肉は、もも肉とむね肉が半分ずつ。1つ100gの大きな肉だんごは、だしを閉じ込めるからふんわりやわらかくジューシーに仕上がるそうです。
黒こしょう、しょうが、長ねぎなどを刻んで入れます。風味づけ、くさみとりなど、それぞれに役割があるので、ひとつ入れるたびによくまぜるのがポイント。古漬けのザーサイは中国料理らしい素材。これを入れると、スープに深いうまみが出ました。
じゃがいもは、煮崩れしにくいメークイン。今回は小さめだったので丸ごと入れました。
味つけには、酒とあら塩しか使っていません。ただし、酒はたっぷり入れます。
驚くほどの芳香で深みのある味わいになりました。見栄えのよさだけではなく、肉だんごは驚くほどジューシー、じゃがいもはホクホク。できたて熱々をみんなに振る舞いたくなるおいしさでした。
■乾物を一晩つけるだけで「一番だし」に
長ねぎ、トマト、玉ねぎなど、うまみの強い野菜から「一番だし」を取るレシピが豊富に紹介されている本書。その中から、きのこを使った「きくらげと干ししいたけの酸辣湯」を作りました。
きくらげ、干ししいたけは、うまみが抜けないようにひたひたくらいの水につけ、一晩かけてゆっくり戻すのがポイントだといいます。
卵は1人分につき1個。おなかもふくれるスープになります。
調味料は黒酢、しょうゆ、白こしょう、仕上げにごま油。うまみの強い酢を加えることで塩分を減らす効果もあるそうです。酸辣湯の「辣」とは、こしょうのこと。どっさりと大量に入れるので驚きました。
こしょうがピリリときき、黒酢はまろやか。寒い季節、体が芯から温まる味。フーフーと冷ましながらあっという間に飲み干してしまうおいしさでした。中国ではきのこを「食用菌＝食べられる菌類」といい、腸をととのえ、コレステロール値や血圧も下げてくれる素材として重宝されているそうです。
■こしょうやラー油でいただく、約10分で完成のみそスープ
大根、かぶ、白菜などの白い食べ物は、冬に乾燥しやすい呼吸器をうるおしてくれるそうです。寒いこの時期に風邪予防をしたくて、「千切り大根と油揚げのみそスープ」を作ってみました。
ウーさんの料理では、素材の切り方にもこだわりがあります。千切りは、水分が出すぎず、味が染み込みやすい切り方だとか。スライサーで簡単に切れるのも魅力です。さらに、すぐに煮えるので、調理時間は10分ほどでした。
油揚げやねぎも同じような千切りにすると、食感がそろってスープの中でよくなじむそうです。
ごま油で素材をじっくり焼くと、こうばしい香りがしてきました。
味つけは、みそを少し入れるだけのやさしい味。だからこそ、こしょうやラー油（お好み）をかけると、素材のうまみが驚くほど感じられます。油揚げが入って満腹感もあるから、小腹がすいた時にもおすすめ。
■インスタントがなくても簡単でおいしい「一生もの」の家庭料理
引用----
「スープは健康に生きていくため、なくてはならない存在です。」
----
ウーさんと、ウーさんの母親の料理人生を足すと100年くらいだといいます。 「100年スープ」というタイトルには、母から教わったスープの大切さを伝えていきたいという想いが込められているとか。滋味深いという言葉がよくあうウーさんの料理は、中国に伝わる家庭料理の歴史と知恵に支えられているようです。ご本人が語る「一生もの」という言葉がしっくりきました。
レシピはどれもシンプルで、あっという間に完成するものがほとんど。でも、インスタント食品は一切使われていません。インスタント食品は便利ですが、そればかりでは体調を崩しやすいですよね。素材のもつ力を生かせば、こんなにも簡単でおいしい料理ができることがわかり、筆者にとっては、それが最も大きな収穫でした。
また、このレシピ本は、料理の楽しさを呼び起こしてくれる1冊でもありました。自分のために、誰かのために、心を込めて作る料理は喜びにつながると感じたからです。ウーさんの90歳のお母さんは、今でも中国で元気に暮らしているといいます。本書があれば、体にやさしく、ストレスが少なく、みんなが喜ぶ家庭料理を作り続けられそうです。
調理・写真・文＝吉田あき