¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Î¿É¸ý¿³ºº¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÁÆÉÊ¤Ï»Å»ö¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥ÄÈ¹²ñÄ¹¤Î¼«Í³»þ´Ö¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇºòÇ¯Êë¤ì¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Îà¿É¸ý¥³¥á¥ó¥Èá¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¹¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÁÆÉÊ¤Ï»Å»ö¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×¡ÖÁÆÉÊ¤À¤±¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÈ¹¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤¬£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ËºÇ½ª·èÀï¤ÇÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅª³Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê¼«Ê¬¤È¡Ë´¶À¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Í¡£¤¿¤À´¶À¤È¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢Åª³Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ØÁÆÉÊ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡Øº£²ó¡¢¤½¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£àÁÆÉÊ¥·¥ç¡¼á¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤È¡£¥Û¥ó¥È¤Ë½÷À¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬µ±¤±¤ë¾ì½ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ç¿É¸ý¤ÎÁÆÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢£Ô£ö£å£ò¤ÎºÆÀ¸¿ô¤â²Ô¤²¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦º²ÃÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£²£¶Ç¯¤Î¡Ø£Ô£È£Å¡¡£×¡Ù¤Î±þÊç¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ý¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿É¸ý¿³ºº¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ï¥é¥¸¥ª¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¤«¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¸åÆü¡¢¾ÜºÙ¤Ë¿³ºº°÷¤ÎÏÃ¤È¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¥ª¥ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢°¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ì¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£