ショッピングバッグ 600円 / ぬいぐるみ＜ミニー＞ 4,400円 / バッグ入りぬいぐるみ＜マリー＞ 5,500円 / ぬいぐるみキーチェーン＜チップ＆デール＞ 4,600円 / ワッフルクッキー 缶入り 2,000円

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」を、ディズニーストア店舗で1月30日より発売する。ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月27日より順次販売される。販売店舗などの詳細は商品ページより確認できる。

「GLOSSY FRUITS」は、ミニーマウスや「おしゃれキャット」のマリーと、みずみずしいフルーツを組み合わせた艶やかなデザインが特長。クリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごとさくらんぼや、光沢感のあるリボンがポイントのアイテムが展開される。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、いちごを抱きしめた姿が愛らしいミニーやマリーのほか、チップ＆デールがラインナップ。一部店舗限定でさくらんぼコスチューム姿のスティッチとスクランプも登場する。また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄がキュートなショッピングバッグやパスケース、ルームウェアなど、日常で使えるアイテムも揃っている。

「GLOSSY FRUITS」（一部商品）

【ミニー 定期入れ・パスケース チャーム付き】

価格：2,600円

【マリー おしゃれキャット 定期入れ・パスケース チャーム付き】

価格：2,600円

【マリー おしゃれキャット 長袖ワンピース ルームウェア シュシュ付き】

価格：6,600円

【ミニー ヘアクリップ ダイカット】

価格：2,500円

【スティッチ＆スクランプ ぬいぐるみ】

価格：6,300円

【スティッチ＆スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】

価格：4,600円

「うるぽちゃちゃん」からフルーツコスチューム姿のキャラクターのぬいぐるみが登場！

ミッキーマウスとミニーマウスはいちご、チップ＆デールはりんごをそれぞれ取り入れたデザインとなっており、ころんとしたキュートなフォルムやギンガムチェック柄のコスチュームもポイント。

【うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ】

価格：各1,800円

ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツがモチーフのポンチョが登場！

「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツをモチーフにしたポンチョが登場。フード部分にミッキーをイメージした丸い耳をデザインし、フルーツのみずみずしさを表現した光沢感のある生地や透明のビーズがポイントとなっている。シークレットポンチョは、いちご、ぶどう、もも、オレンジ、レモン、メロンの全6種が展開する。

さらに、ふたつ繋がったさくらんぼをモチーフにした、ペアデザインのポンチョも登場。お気に入りのぬいぐるみキーチェーンに着せることができる。

【ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 シークレットポンチョ（もも、メロン）】

価格：各2,400円

【ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 ポンチョ（さくらんぼ）】

価格：3,300円

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページよりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

