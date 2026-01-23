「萩原利久のwkwkはぎわランド #28」

確かな演技力と独特の陰と色気を感じさせる存在感で、2025年も話題の映画やドラマに数多く出演してきた萩原利久。2026年3月には、初めて声優に挑んだ日仏合作のアニメーション映画「花緑青が明ける日に」の公開が控えるなど、"午年"である2026年の活躍にも期待がかかっている。

新たな挑戦を続ける萩原の多岐にわたる活動の中でも、ある意味"ライフワーク"のように萩原本人に馴染んでいる異色の冠バラエティ番組が「萩原利久のwkwkはぎわランド」だ。

■過去には親友・北村匠海の登場回も...「wkwkはぎわランド」の新年一発目は毎年恒例の"お正月対決"

2023年9月にスタートし、早くも3年目に突入したこの番組は、映画やドラマで見せるシリアスな表情とは真逆の"小学生のような天真爛漫さ"を持つ萩原が、どんな企画にもNGなしで挑みながら、"wkwk(ワクワク)"を追求していくもの。芸能界の入りのきっかけとなった"憧れの人"である芸人・小島よしおを相棒に、これまでも様々な企画に挑んできた。

昨年2月に迎えた26歳の誕生日のタイミングでは、プライベートでも仲の良い同世代の俳優仲間・北村匠海がお祝いに駆けつけ、番組内で度々そのNBA愛(ステフィン・カリー選手の大ファン)を爆発させてきた萩原と共にバスケ企画に挑んだことも...。

毎年恒例！萩原利久が紋付き袴姿で巨大書初めに挑んだ「萩原利久のwkwkはぎわランド #28」

新年一発目の放送となる「#28」(1月24日(土)にフジテレビTWOにて放送)は、毎年恒例となっているお正月企画を敢行。紋付き袴姿で今年の抱負を叫びながらの餅つきでは、「金」「風邪ひかない」「いっぱい寝る」「三食食べる」...と、"小学生感"丸出しの目標で場を和ませるなど、3回目とあってリラックスした表情を覗かせた。

萩原と小島の対決企画では、午年にちなみ、竹馬に乗りながら縄をまたぎ、風船を割り、ぶらさがったニンジンを口にくわえるという竹馬障害物レースでバトル。小学生の時に竹馬ブームが到来したという小島に対し、ほとんどやったことがない割に自信満々の萩原は好スタートを切るが...。

■今年の抱負をしたためる恒例"巨大書初め"！萩原利久が勢いよく筆を走らせた2026年のスローガンは？

「萩原利久のwkwkはぎわランド #28」

さらに、恒例の"巨大書き初め"では、「書道400段の腕前を見せる」と意気込む萩原。これまでは、2024年の「前前前」、2025年の「ダイジョウブ×2」と小島のギャグを掲げてきたが、2026年は満を持して「そんなの関係ねぇ」をチョイス。躊躇なく筆を走らせた結果、スペースが足りなくなってしまうが、それも力業で押し切るなど、早くも今年のスローガンを体現してみせた。

「萩原利久のwkwkはぎわランド #28」

CSバージョン限定となる番組後半のCSオリジナル企画では、午年にちなんで、初めての乗馬体験にもチャレンジ。早々に馬からどつかれるという洗礼を受けながらもお世話を通じて距離を縮めていくが、果たして乗馬をマスターできるのか？役者としての活躍の一方、この番組でしか見られない飾り気のない姿でも萩原利久の魅力を存分に味わいたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

萩原利久のwkwkはぎわランド CSバージョン #28

放送日時：2026年1月24日(土)20:00〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ