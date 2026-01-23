¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤¬TBS¤Ë¤Æ2·î23Æü19»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷·èÄê¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡È0223ºîÀï¡É¤â¼Â»Ü
¡¡¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤¬TBS¤Ë¤Æ2·î23Æü19»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤Ï¡¢´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÁí´ÆÆÄ¤ò°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤¬Ì³¤á¤¿¡¢¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¥·¥êー¥º¡ÊÁ´4Éôºî¡Ë¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£·à¾ì¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬ÃÏ¾å½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢TBS¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡È0223ºîÀï¡É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¸ø¼°¤«¤é¤Ï¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥ÈÄÉ²Ã¼Â»Ü¤âÈ¯É½¡£TBS¤Ç¤ÎÊüÁ÷¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ TVÈÇ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¼Ü¤Ë¤Æ¡¢2·î23Æü¤Î¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Î¡ÈSTAGE AREA Ticket¡É¡¢¡ÈALL AREA Pass¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¾å±Ç¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢¢¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥ÈÄÉ²Ã¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
