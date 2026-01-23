テレ朝・桝田沙也香アナ、3種の手作りおせちショットに反響「料亭みたい」「豪華」
【モデルプレス＝2026/01/23】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが1月22日、自身のInstagramを更新。手作りおせちを公開した。
【写真】32歳テレ朝美人アナ「料亭みたい」3種の手作りおせち
桝田アナは「2026年に頑張りたい1つ、手作りおせち」とつづり、「田作り」「錦卵」「とり鉄扇」の手作りおせちのショットを公開。「込められた意味を知ることも楽しい」「ひとつひとつが家族の幸せを願うメッセージになっていて素敵な文化だなと改めて」と文化にもついてもコメントししている。
この投稿にファンからは「売り物かと思った」「豪華」「料亭みたい」「料理上手すぎる」などと反響の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桝田沙也香アナ、3種の手作りおせちショット公開
◆桝田沙也香アナのおせちショットに反響
