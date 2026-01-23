Snow Man阿部亮平、目黒蓮と空港で「しっかり最後固い握手をして」見送り時の裏側 直前には佐久間大介と電話も
【モデルプレス＝2026/01/23】Snow Manの阿部亮平が23日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影のため、カナダへ飛び立った目黒蓮へエールを送った。
【写真】スノ目黒・阿部ら「表情見るだけで泣ける」見送り時の密着ショット
22日、目黒は自身のInstagramストーリーズにて「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ」と、阿部と佐久間に見送ってもらったことを告白。3人の肩組みショットも公開され、ファンの間では「最強のグループ」「絆に感動」などと話題を呼んでいた。
そして今回、阿部は当時を振り返り「佐久間も空港に向かっているという情報をキャッチして、電話したんです。『お前もしかして俺と同じ事考えてるな？』って。やっぱり2人とも同じ考えで」と空港に到着する前に佐久間と電話したことを回想。続けて「しっかり最後固い握手をして目黒を送り出すことができたので、頑張ってくれると思います。僕達も頑張ります」と最後には目黒と握手を交わしたことを伝え、海外で撮影に励む目黒へエールを送った。
目黒は「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、本作の撮影期間中はドラマ撮影に専念。Snow Manは、18日の大阪・京セラドーム公演をもって終了した5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」以降は目黒の撮影が終わるまで一時的に8人体制で活動すると発表している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ目黒・阿部ら「表情見るだけで泣ける」見送り時の密着ショット
◆阿部亮平、目黒蓮＆佐久間大介との肩組みショット裏側
22日、目黒は自身のInstagramストーリーズにて「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ」と、阿部と佐久間に見送ってもらったことを告白。3人の肩組みショットも公開され、ファンの間では「最強のグループ」「絆に感動」などと話題を呼んでいた。
◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影に専念
目黒は「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、本作の撮影期間中はドラマ撮影に専念。Snow Manは、18日の大阪・京セラドーム公演をもって終了した5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」以降は目黒の撮影が終わるまで一時的に8人体制で活動すると発表している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】