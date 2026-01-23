テレ朝・三谷紬アナ、自炊写真3枚公開「クオリティ高い」「バリエーション豊富」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが1月22日、自身のInstagramを更新。自炊の手料理ショットを公開し、反響が上がっている。
【写真】31歳テレ朝美人アナ「クオリティ高い」韓国風メニューズラリ自炊飯
三谷アナは「今年に入ってから食べたいものたち」（※原文ママ）とつづり、写真を複数枚投稿。「最初の3枚だけ自炊です」と続け、サムギョプサル、目玉焼きが乗った焼きそば、カオマンガイと思われるショットを披露している。
同投稿ではそのほか、飲食店での料理の写真も多数公開されている。
この投稿には「自炊のクオリティ高い」「どれも美味しそう」「バリエーション豊富」「料理上手すぎてびっくり」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆三谷紬アナ、自炊ショット公開
◆三谷紬アナの自炊料理に絶賛の声
