元FANTASY BOYSソウル、日本ツアー東京公演中止発表 開催は8公演中2公演のみ「やむを得ない事情（不可抗力）により」
【モデルプレス＝2026/01/23】元FANTASY BOYS（ファンタジーボーイズ）のK-SOUL（ソウル）の公式X（旧Twitter）が、1月23日に更新された。「2026 K-SOUL PREMIUM LIVE IN JAPAN」東京公演を中止することを発表した。
【写真】中国出身元人気K-POPグループメンバー、唯一開催できた日本公演でのオフショ
1月14〜15日、17〜18日の大阪公演を中止していたソウル。20日、21日の東京公演を終え、投稿では「ksoulは、今週末24日・25日に東京で予定されていた公演につきまして、やむを得ない事情（不可抗力）により、以降の公演をすべて中止することとなりました」と報告した。
「突然のご案内となり、多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記すとともに、20日、21日の公演については「この2日間、非常に厳しい状況の中ではありましたが、Soulは久しぶりにファンの皆さまと直接お会いできたことに、感謝の気持ちと大きな喜びを感じておりました」と伝えた。
中国出身のソウルは、2023年9月、韓国のオーディション番組「少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜」から誕生したグローバルボーイズグループ・FANTASY BOYSのメンバーとしてデビュー。同年10月に家族の健康悪化により、活動を中断して中国に帰国。2024年1月にグループからの脱退を発表した。（modelpress編集部）
◆ソウル、東京公演中止
◆ソウル、FANTASY BOYSとしてデビュー
