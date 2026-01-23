松のや「シュクメルリチキンかつ定食」1月28日より発売 / にんにく×チーズの濃厚ソースで味わうチキンかつ

松屋フーズが展開するとんかつチェーン「松のや」は、1月28日午後3時より「シュクメルリチキンかつ定食」を発売する。

「シュクメルリ」は世界一にんにくを美味しく食べるための料理とも称されるジョージアの郷土料理で、松のや流にアレンジしてチキンかつを組み合わせた定食として提供する。

【画像を見る】シュクメルリチキンかつ定食の画像を見る

シュクメルリは、松屋で販売される度に話題を集めてきた人気商品だ。2020年1月に初めて「シュクメルリ鍋定食」が期間限定で発売され、その後も「松屋復刻メニュー総選挙」第2回第3回で1位を獲得するなど高い支持を集めた。

今回、そのシュクメルリが松のやのチキンかつと融合し、新たな形で登場する。にんにくのガツンとした風味が効いたソースに、チーズを合わせ、さらにゴロっとしたサツマイモを加えることで、食べ応え満点の濃厚な味わいに仕上げている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆シュクメルリチキンかつ定食 990円

◆単品 シュクメルリチキンかつ 730円

※店内･持ち帰りの税込価格は同一。

※持ち帰りのみそ汁は別途料金。

※株主優待券は「シュクメルリチキンかつ定食」に使用可能(単品は除く)。

〈発売日〉2026年1月28日(水)午後3時〜

〈販売店舗〉一部店舗を除く全国の松のや

※松屋･松のや併設店、沖縄店舗、PA店舗では販売しない。