【駿河屋本店駿河屋ビル：「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売】 抽選期間：1月23日～1月28日（店舗によって異なる） 当選発表：1月29日（店舗によって異なる）

駿河屋本店駿河屋ビル「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売情報

駿河屋本店駿河屋ビルは、ガンプラ「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」の事前抽選販売を実施している。抽選期間は1月28日まで。当選発表は1月29日に行なわれる。

本抽選販売は、店舗のXアカウントのフォローと対象ポストをリポストすることで参加可能で、当選後は実施店舗の店頭にて購入する必要がある。

注意事項として、当選品の郵送・配送対応はできないほか、当選後は1月31日から2月1日までに購入する必要があり、購入時には当選DMを提示する必要がある。

また駿河屋本店駿河屋ビル以外にも、駿河屋名古屋大須本館や駿河屋オタロード アニメ・ホビー館でも実施が確認できたため、最寄りの店舗で実施しているかは店舗のXアカウントを確認して欲しい。

なお店舗によって、抽選期間や当選発表、購入期限などの一部日程が異なるため注意して欲しい。

駿河屋名古屋大須本館「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売情報

駿河屋オタロード アニメ・ホビー館「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売情報

(C)創通・サンライズ