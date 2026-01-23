駿河屋各店舗にてガンプラ「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」の事前抽選販売を実施！店舗Xアカウントのフォローと対象ポストをリポストで参加
駿河屋本店駿河屋ビル「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売情報
駿河屋本店駿河屋ビルは、ガンプラ「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」の事前抽選販売を実施している。抽選期間は1月28日まで。当選発表は1月29日に行なわれる。
本抽選販売は、店舗のXアカウントのフォローと対象ポストをリポストすることで参加可能で、当選後は実施店舗の店頭にて購入する必要がある。
注意事項として、当選品の郵送・配送対応はできないほか、当選後は1月31日から2月1日までに購入する必要があり、購入時には当選DMを提示する必要がある。
また駿河屋本店駿河屋ビル以外にも、駿河屋名古屋大須本館や駿河屋オタロード アニメ・ホビー館でも実施が確認できたため、最寄りの店舗で実施しているかは店舗のXアカウントを確認して欲しい。
なお店舗によって、抽選期間や当選発表、購入期限などの一部日程が異なるため注意して欲しい。
駿河屋名古屋大須本館「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売情報
駿河屋オタロード アニメ・ホビー館「PG UNLEASHED νガンダム（本体＋LEDユニット セット）」事前抽選販売情報
【抽選販売のお知らせ】- 駿河屋 本店 駿河屋ビル【公式】 (@surugaya_bldg) January 22, 2026
PG UNLEASHED νガンダム
（本体＋LEDユニット セット）
1/31(土)発売予定
事前抽選販売を実施いたします。
※袋のご用意はございません
※郵送・配送対応はできません
詳細・応募方法は画像をご確認ください。#駿河屋ビル #PG #νガンダム pic.twitter.com/Lm2TWV8HAV
【PG UNLEASHED νガンダム】- 駿河屋名古屋大須本館 (@suruga758osu) January 23, 2026
🔔抽選販売のお知らせ🔔
2026年1月31日(土)発売予定の上記商品につきまして、「本体とLEDユニットの同時購入」を条件とした事前抽選販売を実施いたします
🎯応募方法
①当アカウントをフォロー
②このポストをリポスト
🎯応募期間
1/23(金)～1/30(金)
🎯当選発表
1/31(土) pic.twitter.com/j2RafmD4PP
【抽選販売のお知らせ】- 駿河屋オタロード アニメ・ホビー館 (@suruga_otaroad) January 22, 2026
PG UNLEASHED νガンダム
（本体＋LEDユニット セット）
1/31(土)発売予定
抽選販売を実施いたします。
※郵送・配送対応はできません
応募方法
①当店のアカウントをフォロー
②この投稿をリポスト
詳細は画像をご確認ください。#駿河屋#νガンダム pic.twitter.com/jei2vIpj4s
