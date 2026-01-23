アイドルの熱愛スキャンダルや恋愛事情には、今も多くの関心が寄せられ、時に「罪」として裁かれることも少なくない。日向坂46のエースとして活躍し、2024年の卒業後は俳優に転身した齊藤京子は、映画『恋愛裁判』（深田晃司監督）でアイドルにつきまとう「恋愛禁止」という暗黙のルールに斬り込む役どころに挑んだ。齊藤に同作に挑戦した理由、アイドル時代に「恋愛禁止」の風潮をどのように受け止めていたのか訊いた。

【撮り下ろし】決意を新たに、齊藤京子がノースリーブの赤ドレスを装う

恋愛するアイドル役に挑戦した時「覚悟を決めた」

齊藤が演じたのは「偶然再会した同級生と恋愛したことで所属事務所から訴えられる女性アイドル」の役。出演オーディションのオファーを受けたのは、齊藤が日向坂46を卒業して2か月後のことだった。

「オファーをいただいて、脚本を読ませていただきました。アイドルの恋愛禁止を題材にした物語なので衝撃は大きかったですが、とにかく面白かったという印象が残っています。一方で、最近までアイドルだった私が、恋愛するアイドルを演じていいものかという葛藤もありました。私のファンでなくとも、アイドルのファンの方々が、どのように思われるのだろうとも考えました」（齊藤、以下同）

そんな苦悩を吹き飛ばしたのは、俳優として始動する強い意志だったという。

「客観的に脚本と向き合った時に率直に面白いと思った作品で演じられるなら、臆さずに挑戦したい。事務所を移籍して環境も変わったので、この仕事は俳優として受けたい。8年間続けてきたアイドルとしての活動を終えたのも、俳優としてお芝居に専念したいという決意があってのことでした。俳優としての新しい姿をファンの方々にお見せできるように覚悟を決めた瞬間でした」

幼少の頃から芸能界に対する憧れがあったと齊藤はふり返る。

「小学6年生頃からこの世界に憧れていて、何となく女優俳優さんになりたいなと思っていました。ただ、俳優がどういう仕事なのかは明確に分かっていなくて、何となくテレビの中で活躍する人になりたいと思っていました。

当時から長澤まさみさんに憧れがあります。『プロポーズ大作戦』が本当に大好きで。一度挨拶する機会をいただいたのですが、好きすぎてお会いした記憶がほとんど飛んでしまっています（笑）。

中学時代には当時AKB48だった大島優子さんにも熱中していました。歌もダンスも芝居も素敵。パーフェクトな方だと思いました。もちろん写真集も購入しています。大島さんを通じてアイドルへの関心が生まれたので、大島さんなくして私のアイドル時代はなかったと思います」

深田晃司監督の演出術に感動

2016年5月に「けやき坂46」（2019年3月に「日向坂46」に改名）としてデビューを果たし、齊藤は8年間の活動を通じて演技に対する関心が強くなったという。グループ時代にもドラマ出演の経験はあったが、アイドルの身体表現とは異なる感覚を味わったと語る。

「アイドルにおけるパフォーマンスは、歌とダンス。これは演技とは違う感覚があります。アイドルの方は、オーバーに感情を爆発させる、あるいはキャラクターを作りこむことがあると思いますが、演技はその逆で自然さが求められると思っています。ある種、ドキュメンタリーを撮られているぐらいの感覚です」

映画『恋愛禁止』でメガホンを取った深田晃司監督からは、齊藤にとって今まで聞いたことのない数々の演出を受け、自然さを作り出す演技を学んだという。

「例えば、長いセリフの時、役者はセリフを言いやすいところで無意識に息継ぎをしてしまうことが多いそうです。でも、日常会話では自分がどこまで長く話すかは意識していないし、息継ぎのことも考えていないというのが深田監督の考え。自然な演技を目指す上で、むしろ意識的に息継ぎをしないようにするという演技法は、大変勉強になりました。

深田監督の作品が身近な人のドキュメンタリーのようにも見えるのは、このような演出や指導の積み重ねなのだと思いましたし、その真髄に近づけたような気がして嬉しかったです」

「客観的にグループと自分を見ていた」

齊藤に、アイドル時代に「恋愛禁止」の世間的な風潮を感じる時はあったのかと単刀直入に聞くと、「具体的にそういう話をメンバーやスタッフ、ファンと話すことは一切なかった」と語るも、当時のグループ、齊藤自身を客観的に認識していたことを明かした。

「当時からグループや自分を客観的に見る意識は強かったです。『握手会でこんなことやってみよう、こんなファンサービスをしてみよう』みたいなことはいろいろ考えていました。卒業のタイミングも引いた目線で考えたりしていました。

具体的にそういう話をメンバーやスタッフ、ファンの方と話すことは一切なかったのですが、日々インターネットでそういった話題を見かけることは今も多いと思います。明確な意見を元アイドルの私が発言するのは正直難しいのですが、この映画をご覧いただき、暗黙のルールとされるものを考えるきっかけになるといいなと思います」

現実では語りえない「恋愛禁止」の難題について、齊藤の演技は問いかけている。

【プロフィール】

齊藤京子（さいとう・きょうこ）／1997年9月5日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・日向坂46の元メンバー。主な出演作には映画『#真相をお話しします』（2025）、『教場 Reunion/Requiem』（2026）、ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（カンテレ・フジテレビ系）など。

撮影／熊谷貫