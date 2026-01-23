◇大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）

右膝の大ケガで長期離脱していた元十両の木竜皇（立浪）が序二段で復帰した。七番相撲で東序二段９２枚目・玉の寅（片男波）を押し倒し、白星を挙げた。５場所ぶりに土俵に戻り「めっちゃ緊張した。久々に土俵に立って、応援してくれる人がいて。やっぱり相撲は楽しいなと思った」と感慨に浸った。

木竜皇は西十両１２枚目だった昨年３月の春場所６日目の取組で右膝を負傷し、「右膝前十字じん帯断裂、右膝関節内側側副じん帯損傷、右大腿（だいたい）骨外顆骨挫傷、右脛骨（けいこつ）近位部骨挫傷で３か月の療養を要する」との診断書を提出して休場した。右膝前十字じん帯の再建手術などを受け、６月から稽古場に合流。年明けから相撲を取る稽古を再開していた。

春場所から本格復帰を目指しており、この日は「その前に土俵の雰囲気を肌で感じておきたいと思った」と出場を決めたという。膝の経過は「そんなに違和感もないので大丈夫」と良好。春場所に向け「丸１年は長い期間だったけど、焦らずにやることをやって、準備してきたつもりなので。しっかり稽古して、調子に乗らないように頑張ります」と決意を込めた。