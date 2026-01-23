【清祥】はなんて読む？あいさつ文に使われる言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「清祥」はなんて読む？ この単語は、手紙のあいさつ文で見かけることがありますね。 話し言葉で使われることは少ないため、書いたことがあっても声に出して読んだことがない、という人もいるかもしれません。 いったい、「清祥」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「せいしょう」でした！ 清祥とは、相手が健康で幸せに暮らしていることを喜ぶあいさつの言葉です。 手紙などで、「ますますご清祥のこととお喜び申し上げます」という形で使われますよ。 「清」という字には多くの意味がありますが、清らかなどの字義が、健康的なイメージにつながります。 また、「祥」という字にはめでたいこと、喜ばしいことという意味がありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

