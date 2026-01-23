【清祥】はなんて読む？あいさつ文に使われる言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「清祥」はなんて読む？

この単語は、手紙のあいさつ文で見かけることがありますね。

話し言葉で使われることは少ないため、書いたことがあっても声に出して読んだことがない、という人もいるかもしれません。

いったい、「清祥」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「せいしょう」でした！

清祥とは、相手が健康で幸せに暮らしていることを喜ぶあいさつの言葉です。

手紙などで、「ますますご清祥のこととお喜び申し上げます」という形で使われますよ。

「清」という字には多くの意味がありますが、清らかなどの字義が、健康的なイメージにつながります。

また、「祥」という字にはめでたいこと、喜ばしいことという意味がありますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

