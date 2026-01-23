11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーランドでは｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”｣が開催中です。

ミニーちゃんが夢に描いたポップでキュートな世界は、さまざまな”かわいい”が溢れています。

先週も紹介したのですが、今回もそんな最高すぎるミニーちゃんの世界を紹介していきたいと思います！

まずは今年から始まった、夜のキラキラと輝くファンダーランドを楽しむことができる”ファンダーナイト”について。

シンデレラ城でのプロジェクションマッピングやピンクに光るデコレーションによって、昼とは違った雰囲気になったり、より一層ミニーちゃん色にパークが染まります。

シンデレラ城のプロジェクションマッピングは、「ミニーのファンダーランド」、「ベリー・ベリー・ミニー！」、「ミニー・べスティーズ・バッシュ！」といった、過去のミニーちゃんが主役になっていたイベントのパレードの楽曲に乗せて、水玉やリボン、ハートなどミニーちゃんにまつわるモチーフがシンデレラ城を彩ります。

個人的にとても嬉しかった＆テンションがあがったのは｢ベリー・ベリー・ミニー！｣(略称：ベリミニ)

近くで観ていた方々からもちらほらと悲鳴があがっていたのが印象的でした(笑)

プロジェクションマッピングの演出では、その楽曲が使われたイベント毎のデザインが映し出されていたのですが、ベリミニの時は赤と黒の水玉模様がシンデレラ城を彩っていて、楽曲も相まって、懐かしい気持ちになりました。

またベリミニの雰囲気を少しでも味わえることができて、とても幸せでしたね。

過去のイベントについて知らなくても、とにかくプロジェクションマッピングのデザインが可愛く、さらに音楽もとても素敵なので、ぜひ気軽に観てもらいたいなと思います！

続いては、スイーツとドリンクをひとつずつ紹介させてください。

●ハートのリングシュー(ストロベリー)

包み紙からとても可愛いこちらは、カスタードクリームと果肉入りのストロベリーソースが入ったシュークリームです。

カスタードの甘さとストロベリーの甘酸っぱさのバランスが最高でとても美味しい！

そこまで甘すぎなく、優しい甘さなので、甘いのがそこまで得意ではない方でも美味しく食べることができると思います。

事前にメニュー写真を見て想像していた大きさよりも大きかったのですが、シュー生地もクリームたちも軽いのでペロリと食べ終えてしまいました。

トゥーンタウンにあるヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェで販売中なのですが、現在、モバイルオーダーのみでの販売になっているようです。

さらに、個数制限や品切れが発生する可能性もあるということなので、気になる方はお早めに…！！

●スパークリングドリンク(ストロベリー＆ライチー)

ピンク色のドリンクにアラザンが乗っていて、きらきら輝き、ミニーちゃんの可愛らしさ、美しさが表現されているようで見た目から素晴らしいです。

甘酸っぱい果肉入りのストロベリーソースや香りが良いライチのゼリーが入っていて、見た目の色の濃さとは反比例に、すっきりとした甘さで美味しかったです。

ディズニーは、こういうドリンクの中にゼリーを入れてくれていることが多いのですが、飲み応えがあったり、ドリンクとのバランスが良く、個人的に大好きポイントです。

最後に、私が身に付けていたキュートなグッズたちを紹介していきたいと思います。

まずはカチューシャ。

普通であればミッキーやミニーちゃんの耳のように丸のところがハート型のデザインになっています。

ラメや光沢感のある生地やリボンに付いている大きなビジューが華やかでキラキラしてとても可愛いです！

ハートフルリングは持っているだけで可愛いのですが、振ると中のビーズがシャカシャカと音を立てて、楽しい気分にもさせてくれます。

写真を撮るときも、いろんな使い方で楽しめそう！！

ぜひともそんなハートフルリングと合わせてほしいのがぬいぐるみチャーム。

こちらはランダムのグッズになるのですが、今回私はドナルドをゲットしました。

ハートを抱えた姿がとてもキュートなこのぬいぐるみチャームはハートフルリングに付けることができて、可愛いものに可愛いものがプラスされるので最強の可愛いグッズを手に入れることができるので、ぜひ！

いろんな楽しみ方でミニーちゃんの世界を遊び尽くしてみてはいかがでしょうか？？

文：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

