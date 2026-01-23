イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは22日、ブラジル代表MFカゼミロ（33）が契約満了に伴い、今季限りで退団すると発表した。現地メディアによると1年の契約延長オプションが付いていたが、行使しないという。

22年夏にRマドリードから加入し、公式戦146試合に出場してきたカゼミロはクラブを通じ「私は生涯を通じてマンチェスター・ユナイテッドを背負って生きていくつもりだ。この美しいスタジアムに足を踏み入れた最初の日から、オールド・トラフォードの情熱と、この特別なクラブのサポーターの皆さんと分かち合える愛を感じてきた。別れを告げる時ではない。これからの4か月間で作る思い出はまだまだたくさんある」と思いをつづった。

英紙デーリーメールは22日、新天地の候補に、元日本代表DF吉田麻也らが所属する米MLSのLAギャラクシーが挙がっていると報道。故郷ブラジルやサウジアラビアのチームも興味を示しているとした上で、「LAギャラクシーはカゼミロに興味を示しているクラブの一つだ。このブラジル人はオールド・トラフォードでのキャリアに終止符を打つ発表を早めており、ユナイテッドの多くの関係者は彼が次のクラブとの契約前合意に近づいていると予想している」と報じた。