¸µ½½Î¾¤Î½øÆóÃÊ¡¦ÌÚÎµ¹Ä¤¬±¦É¨¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¡Öµ×¡¹¤ËÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡Ä¡×ºòÇ¯½Õ¾ì½ê5ÆüÌÜ°ÊÍè¤ÎÇòÀ±
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¸µ½½Î¾¤ÎÀ¾½øÆóÃÊ80ËçÌÜ¡¦ÌÚÎµ¹Ä¡Ê23¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬±¦É¨¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Åì½øÆóÃÊ92ËçÌÜ¤Î¶Ì¤ÎÆÒ¡Ê20¡áÊÒÃËÇÈÉô²°¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¡£Áê¼ê¤Î¹¢ÎØ¤Ë¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¹¶¤áÂ³¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¡£ºòÇ¯½Õ¾ì½ê5ÆüÌÜ°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ×¡¹¤ËÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾½½Î¾12ËçÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç¡¢±¦É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¡¢Æ±´ØÀáÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¡¢±¦ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ü³°ðù¹üºÃ½ý¡¢±¦æú¹ü¶á°ÌÉô¹üÀÞºÃ½ý¤Ë¤è¤êµÙ¾ì¡£¡Ö´Ý°ìÇ¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¹¤¤¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¡×¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤òºÆ³«¤·¡¢»°ÃÊÌÜ¤ÎÎÏ»Î¤é¤È·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´µÉô¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¤¡£Á´Á³Âç¾æÉ×¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÚÉ¶¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Íè¾ì½ê¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¿¤¤¡×¡£º£¾ì½êÁ°¤Ë»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£Éüµ¢Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤º´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£